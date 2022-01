“Ojalá nos veamos el año que viene”, dijo Nagore Robles a finales de diciembre en su último programa de ‘Sobreviviré’. Desde entonces, ya nada se sabe de este formato de Mitele plus, un proyecto que a la vasca le hacía muy feliz. Ya ha pasado un mes de aquel momento y nada se ha vuelto a saber de él, por lo que se puede confirmar que lo han retirado de la parrilla. A pesar de que su ausencia ha sido silenciada y no se ha hecho un comunicado oficial acerca de su desaparición, Nagore sí que ha querido sincerarse con sus seguidores. Destrozada por lo ocurrido, la presentadora confirma que ha vivido una semana muy difícil.

«Esta semana ha sido súper movida, la verdad que me siento agotada físicamente, y sé que haber recibido tantos impactos emocionales, me ha dejado la energía muy bajita. Reuniones que no salen como esperabas, malas noticias, decisiones equivocadas, presiones… la vida a veces te golpea más o menos fuerte, y debes responder como sepas, como puedas, como te pille en ese momento. Pero sobre todo, sabiendo que todo requiere un tiempo, para encajar, para pensar y sentir, para resolver, para reconducir, para sanar… así que confío en que las situaciones ocurren por algo, y las decisiones las tomaré, sabiendo que todo forma parte de un aprendizaje», comienza diciendo la también colaboradora de televisión. No hace mención alguna a este reto profesional, aunque todos los que permanecen pendientes de ella tienen claro a qué se refiere.

Nagore está decepcionada, ya que esta era la segunda temporada de un espacio que nació como debate nocturno de ‘Supervivientes’. En muy poco tiempo dio un giro y empezó a contar con colaboradores para no solo hablar de la aventura selvática, sino ampliar miras, las cuales no han terminado de convencer a las altas esferas. «Poco a poco Nagore, estás en el camino correcto, despacito y disfrutando de ti, en calma o no, eres así, y la vida siempre te sorprende», ha escrito Nagore en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Animada por aquellos que la quieren, hay un comentario que llama especialmente la atención y este es el escrito por su pareja, Sandra Barneda, quien le recuerda lo guapa que sale en su imagen posteada.