4 Nagore se suma a la moda del flequillo

No es la primera famosa que se atreve con este peinado. Muchas han caído rendidas al este flequillo favorecedor, como Anabel Pantoja, que para asistir al plató de ‘Sálvame’ apostó por el flequillo postizo y un recogido alto muy favorecedor. Nos encantó, pero no era un cambio de look real del todo.