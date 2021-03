El programa de televisión ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha sido cancelado por las bajas audiencias después de 13 años en antena.

El programa de citas más conocido de nuestro país, ‘Mujeres y hombres y viceversa’, llega a su fin. Aunque han sido muchos los rumores que daban por finalizado este espacio a lo largo del tiempo, no ha sido hasta ahora cuando la cadena ha decidido cancelarlo. Tras 13 años de emisión y más de 3000 programas, Mediaset ve insostenible que el programa siga en antena con unas audiencias tan bajas. Si bien han pasado por él como presentadores Toñi Moreno, Emma García, Nagore Robles y Jesús Vázquez, ha sido este último el que lo despedirá para siempre. A pesar que desde hace algún tiempo trataban de reflotar el número de espectadores incluso con el trono de Jorge Javier Vázquez, esto no ha sido suficiente. Será el próximo 25 de marzo el último día en el que el público podrá disfrutar de este programa que tantas parejas ha formado y tantos bombazos ha dado.

Así lo ha asegurado Bluper este lunes. No es de extrañar que para su último adiós en la pequeña pantalla cuenten con algunos de los rostros más conocidos del programa, entre los que destacan Rafa Mora, Tamara Gorro o Efrén Reyero, entre otros. Fue en el año 2008 cuando se estrenó en televisión, no obstante, con el tiempo se fue desinflando hasta tal punto que intentaron hacer giros como el cambio de presentador, tratar temas de corazón o incluso rescatar a rostros conocidos del pasado. No ha extrañado a nadie su retirada de la parrilla, cabe señalar que no superaba el 3% de cuota de pantalla, lo que hizo saltar todas las alarmas acerca de su futuro en televisión. Aunque se ha intentado hasta el final mejorar los datos, ni siquiera el trono gay de Jorge Javier Vázquez ha logrado los datos esperados, lo que ha provocado que la cadena tire la toalla. De un 18 % ha ido cayendo hasta un 3, lo que demuestra que, pese a muchos intentos por despegar, este formato ya no conquista al público.