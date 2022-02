Triste noticia para José Luis Losa, quien acaba de perder a su mujer Inma, sumiéndole a él y a sus seres queridos en la más profunda tristeza. Él se dio a conocer en 2016 gracias a su participación en la cuarta edición de ‘MasterChef’, donde se coló en la final, aunque finalmente se conformó con el tercer puesto. Sin embargo, su forma de ser hizo que se metiese en el bolsillo al público hasta el punto de llamar incluso la atención de Mediaset, que un año más tarde le propuso viajar hasta Honduras para participar en ‘Supervivientes’, coincidiendo con Bigote Arrocet, Laura Matamoros, Alba Carrillo o Gloria Camila, entre muchos otros rostros conocidos del mundo de la crónica social y la televisión. Aunque no pertenecía al mundillo, se convirtió en el ganador de la edición.

Su paso por el reality demostró su valía como concursante y como superviviente, pero también puso sobre el mapa a su mujer, Inma, que supo defenderle gala tras gala de todos los entuertos en los que su esposo se metió, logrando ser un rostro habitual del plató. Ahora, tristemente se ha conocido su fallecimiento, tal y como ha confirmado Lucía Pariente, con la que José Luis Losa también compartió experiencia en Honduras. Lo ha hecho con un mensaje de despedida que ha hecho saltar todas las alarmas y que ha provocado un aluvión de mensajes de condolencias en las redes sociales: “Alguien me preguntó en septiembre, ¿quién ha estado en un reality y mantiene amistad con alguien? Y yo levanté la mano. ¡Mi querida Inma! Te conocí en el 2017 y fraguamos una sincera y honesta amistad, hoy te digo adiós y vuelvo a pensar lo injusta que es la vida. D.E.P.”, escribía la madre de Alba Carrillo añadiendo un Emoji de lloro y un corazón de luto en riguroso negro.

El chef y ganador de ‘Supervivientes’ agradeció a su mujer el apoyo mostrado durante su concurso con un sincero beso tras alzarse con la victoria y es que era compartida. Después decidieron retomar su vida de antes de triunfar en televisión y refugiarse de nuevo en el anonimato. De ahí que no hayan querido por el momento pronunciarse sobre las circunstancias que han rodeado su muerte, pues se desconoce aún los motivos de la misma. Tan solo su amiga, Lucía Pariente, ha querido mostrar su dolor públicamente en las redes sociales, volviendo a usar este canal para despedirse de Inma con un emotivo texto dirigido también a su familia: “Rezaré por ti, cuídanos desde el cielo, porque tú irás al cielo, a veces el camino se hace complicado. Un beso enorme a tus hijos, a tu marido y a esa hermana de la que tanto me hablaste. Descansa amiga”, se despedía Lucía con profundo dolor no solo por perder una amiga, sino por saber cómo deberán estar pasándolo ahora José Luis Losa, sus hijos y el resto de afortunados que pudieron conocerla y tener su cariño como un tesoro.

También Chelo García Cortés ha querido expresar su pesar al conocer la noticia de la muerte de la mujer de José Luis Losa, con la que también mantuvo relación durante el paso del chef por el concurso y también tras acabar la aventura: “Qué dolor me produce que ya no podamos ver a Inma. Siempre estará en mi corazón. Todo mi cariño a José Luis y su familia”, se despedía la periodista.