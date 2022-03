Movistar Plus+ se encuentra reformulando su programación, y entre los nuevos proyectos que prepara la plataforma, encontramos uno presentado por Dani Martínez. El cómico se hará cargo de ‘Martínez y Hermanos’, un espacio producido por Fremantle, en el que de forma semanal combinará humor, invitados, música y mucha diversión. El programa recibirá a artistas nacionales e internacionales, que participarán en la charla, los juegos y provocaciones que Dani les proponga.

Dani Martínez ha hablado sobre su nuevo programa, afirmando que «este es el tipo de programa que siempre he querido hacer. Tiene todos los ingredientes que me gustan de la televisión: invitados para pasarlo bien, mucha improvisación y un look muy elegante para un show de este tipo».

Además, el cómico continúa diciendo que es «un programa donde el espectador querría estar sentado en ese sofá de cháchara. Queremos conseguir que ‘Martínez y hermanos’ sea esa charla de sobremesa, esa charla de cuando te vas a tomar unas cañas con amigos… y que el espectador sea cómplice de ella. Yo solo seré el anfitrión del programa, y los verdaderos protagonistas serán mis hermanos y hermanas, es decir, los invitados que pasarán por el programa. La gente podrá disfrutar de ellos desde otra perspectiva».

Miki Nadal y Juanma Castaño, también en Movistar Plus+

Pero el fichaje de Dani Martínez no es el único que llega a la plataforma de Telefónica. Tras ganar ‘MasterChef Celebrity 6’, ahora Movistar ha querido confiar en Miki Nadal y Juanma Castaño para darles un programa que mezcle cocina y entrevistas. El formato ha recibido el nombre de ‘Cinco Tenedores’.

Se trata de un concurso en el que los propios presentadores tendrán que formar pareja junto a otro personaje conocido. En dúo, competirán entre ellos para la realización de un plato que tendrá que probar otro famoso. Además, por si esto fuera poco, el invitado que dará el veredicto les habrá comunicado previamente a los concursantes un ingrediente concreto que no puede faltar en el plato final.

