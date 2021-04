«Dejó de pagar los suministros y a los trabajados. Ellos fueron al tribunal y le denunciaron», ha afirmado Rocío Carrasco al respecto.

Nuevos detalles y nuevas aclaraciones de una vida que ha estado en los últimos 20 años en el foco de la noticia. Rocío Carrasco está desgranando su verdad y sacando a la luz las que considera «mentiras» de Antonio David Flores. La hija de Rocío Jurado ha relatado cuáles fueron los motivos principales del despido de su exmarido de la inmobiliaria en la que trabajaba.

«Otra de las grandes mentiras que ha dicho es que supuestamente a él le echan de la inmobiliaria por mi culpa», ha afirmado durante la nueva entrega de su docu-serie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir vida’. «A él no le echan por mi culpa», ha reiterado. Para contrastar su versión de los hechos ha aportado un documento. Presentaba un acta general extraordinaria de la compañía y recordaba que Antonio David era socio de la empresa matriz.

«Para poder sacarlo tenía que haber una motivación y tenía que celebrarse una junta extraordinaria», ha manifestado Rocío Carrasco. Por tanto, se presenta un informe de la oficina para explicar los principales motivos que provocan su despido. «A mayor abundamiento aproximadamente desde hace cuatro meses su presencia en la oficia ha sido inexistente. Ha desatendido reiteradamente sus obligaciones de dirección«, reza el citado documento.

En el mismo se añade que en la oficina en la que trabajaba se habían encontrado «numerosos pagos atrasados, facturas impagadas y cuentas atrasadas». Rocío Carrasco ha señalado que fue él quien «dejó de pagar los suministros y a los trabajados. Ellos fueron al tribunal y le denunciaron. Por lo tanto, yo no echo a esta persona de ningún sitio. Esta persona se echa sola porque no hace lo que tiene que hacer en su trabajo».

Su complicada separación

En esta nueva entrega, Rocío Carrasco ha hablado del momento en el que le comunicó a su entonces marido que deseaba separarse y cómo la cosa empezó a complicarse de inmediato. «¿Estás segura de que te vas a separar? Pues te vas a cagar«, fue su clara advertencia. Ha recordado que entonces él recurrió a un fotógrafo para que siguiese sus pasos durante aquel verano y acusarla así de supuestas infidelidades. «Ese verano comienza el vapuleo mediático», ha confesado.

Fue entonces cuando la prensa se hacía eco de sus supuestos amantes. «Él sabía que no, pero empieza a construir esa historia». Ha manifestado que nunca fue infiel, pero que debería haberlo hecho porque el matrimonio ya estaba roto. Ha recordado que ya entonces no tenía una «relación marital» y llevaban tiempo separados. Poco después, cuando ya habían tomado la decisión de separarse, apareció en su vida su actual marido, Fidel Albiac. Uno de sus principales apoyos y quien no se ha separado de su lado desde entonces.