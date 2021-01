Paz PAdilla no estará al inicio de ‘Got Talent’ en su sexta temporada, que comienza este viernes a emitirse, porque coincidió con la muerte de su marido. Así ha explicado ella cómo afrontó este reto y las dudas que tenía al respecto

Son cientos los que aspiran a brillar sobre el escenario de ‘Got Talent’, que este viernes regresa en su sexta temporada a la parrilla de Telecinco para volver a demostrar que en España el talento nos sobra. Una estrategia de Mediaset para frenar el estreno de ‘El Desafío’ de Antena 3. Eso sí, quizá la gran estrella del programa no está en el escenario, sino en el jurado y es que Paz Padilla ha logrado colocarse como uno de los principales reclamos del talent show. Eso sí, esta vez ha tenido que dar plantón al programa en el que da rienda suelta a sus gamberradas y deja claro por qué es una de las reinas del humor patrio. La presentadora de ‘Sálvame’ deja su silla en el jurado de ‘Got Talent’ vacía y a Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide sin su mejor dosis cómica que hace que la jornada sea más amena e imprevisible, pues con Paz Padilla en plató cualquier cosa puede suceder y lo imposible siempre tiene un hueco para cumplirse.

Esta sexta edición de ‘Got Talent’ es la más difícil de desarrollar, pues el coronavirus no ha dado un respiro y las condiciones a tener en cuenta para proteger al equipo y los participantes limitan mucho la interacción. Pero esto no es lo único que restará frescura al exitoso espacio, que en su anterior edición rompió los audímetros con el éxito de Hugo Molina, el pequeño tamborilero que se llevó el triunfo. Paz Padilla no formará parte de las audiciones del programa, dado que estas tuvieron lugar justo después de que se produjese el fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal, el pasado mes de julio. Esto provocó que la productora decidiese seguir adelante con las grabaciones, pero sin contar con la inestimable presencia de Paz Padilla, quien se reincorporará más adelante, ya con las semifinales de ‘Got Talent’ y la posible llegada de los directos.

La sexta temporada de ‘Got Talent’ ya ha sido presentada a la prensa para dar publicidad al espacio y ahí ha estado Paz Padilla, que ha querido explicar cómo ha sido volver a un programa donde el humor juega una baza importante, después del duro varapalo que la vida le asestó al perder al auténtico amor de su vida. “En esta edición me incorporaré a la mitad por circunstancias personales. Lo fácil hubiera sido sustituirme, sin embargo, me dijeron que me tomara el tiempo que necesitara, porque me estarían esperando”, desvelaba Paz Padilla, que ha contado con el respaldo y cariño de sus jefes en la cadena, así como sus compañeros del programa para poder tomar distancia para regresar con más fuerzas y con su característico sentido del humor.

En un primer momento, Paz Padilla llegó a plantearse dejar el dolor aparcado para tratar de llenar su cabeza de rutina y trabajo. Eso sí, ‘Got Talent’ no era el mejor trabajo con el que regresar a la actividad tras la muerte de su marido, tal y como ella misma ha confesado: “Estaba muy blandita como para enfrentarme a él, me podía dañar mucho”, reconocía la presentadora, que sabe que se expone a una avalancha de sentimientos en este programa donde las emociones están a flor de piel y pasan del llanto a la risa en tan solo unos minutos. Quizá, uno de los grandes encantos del formato que, sin embargo, podrían ser demasiado para ella en el delicado momento personal en el que se encontraba. Por eso se reenganchó al programa en las semifinales, después de haber hecho “un trabajo personal y ya estaba preparada”.

Pese al mal momento que le ha tocado lidiar, Paz Padilla no podría estar más agradecida a la vida por lo bueno que le ha dejado experimentar, aunque haya sido breve. Con ese sentimiento ha regresado al trabajo en ‘Got Talent’, algo que finalmente fue muy positivo en su duelo: “Me dio mucha vida y muchas ganas de vivir”. Y es que escuchar las historias de los concursantes, algunas divertidas, pero otras muchas muy tristes, le han hecho entender que la vida es maravillosa, que merece la pena vivirla, aunque a veces toque sufrir. Una noria de sentimientos a la que nos volveremos a subir este viernes 15 de enero, en el regreso de ‘Got Talent’ en su sexta temporada, tras el éxito arrasador de su anterior edición.