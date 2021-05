Una vez más, el presentador ha cargado contra la hija de Antonio David Flores. Esto es lo que ha dicho.

En las últimas semanas hemos visto cómo Jorge Javier Vázquez ha dejado la inicial simpatía que sentía por Rocío Flores para convertirse en uno de sus principales detractores. El presentador, que no oculta ya su defensa a ultranza del testimonio de Rocío Carrasco, ha dejado muy claro en varias ocasiones que ya no le simpatiza la joven como cuando era concursante de ‘Supervivientes 2021’.

No hace muchos días, el de Badalona se mofaba de las exigencias de la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ahora que forma parte de la plantilla de Mediaset. «Dicen que el siguiente paso de Rocío Flores es cargarse a Sonsoles Ónega», soltaba, irónico. «Quiere quitarse de en medio a Ana Rosa Quintana, pero va poco a poco». Bromeaba incluso con la idea de que Rocío Flores tenga un programa en la cadena. Un espacio que él, llamaría «Todo sobre mi padre» y que «podría presentar con Olga Moreno».

Los irónicos comentarios de Jorge Javier sobre Rocío Flores

Pues aquí no queda todo. Jorge Javier ha sacado de nuevo la artillería para cargar contra la nieta de Rocío Jurado. Un argumento de Marta López hablando de su paso por ‘Supervivientes 2021’ le ha servido como excusa perfecta para lanzarle un nuevo zasca. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ explicaba en el plató la excelente amistad que ha forjado con Olga Moreno, a pesar de que todo su entorno le desaconsejó llevarse bien con ella. «He encontrado en Olga a una chica maravillosa y me da pena que no se la esté juzgando bien en Supervivientes. Parece que solo ha hablado de Rocío», contaba.

Al llegar a España tras ser expulsada del ‘reality’, enseguida le dijeron a la colaboradora que Rocío Flores la había «puesto verde». Por eso, «cuando la vi en en el plato le dije no sé qué te ha molestado y ella pensó que había aprovechado momentos de bajón de Olga». Ha sido entonces cuando Jorge Javier Vázquez ha espetado: «Tenemos que tener un manual para saber lo que le gusta lo que no le gusta a Rocío Flores».

Minutos antes de compartir con la audiencia su particular opinión sobre la hija de Antonio David Flores, Jorge Javier Vázquez protagonizaba un tenso enfrentamiento con Kiko Matamoros por defenderla. Para el colaborador el testimonio de María Teresa Campos en el ‘Deluxe’ sobre Rocío Carrasco «ha sido el pronunciamiento más duro de todos los que he escuchado en un plató, desoyendo los consejos de los que ella llama su hija y y atacando de manera desmesurada a Rocío Flores».

La bronca entre Jorge Javier y Kiko Matamoros

El ex de Makoke recordaba también que el juez de menores Emilio Calatayud ha denunciado recientemente la actuación de Telecinco y de Rocío Carrasco con su documental al desvelar información que no procede dar sobre la joven cuando era menor de edad, ya que «eso se debe quedar en el juzgado de menores».

Los comentarios de Matamoros hacían estallar al catalán, quien exigía a Matamoros que abandonase el plató. «Hablas del juez Calatayud. ¡Venga a tomar por saco! Por favor, Kiko, si sigues así, salte a fumar. Un tío que ha acusado a las mujeres que han sido objeto de abusos. ¡Por favor, eh! ¡Vete a fumar, anda!», le recriminaba. El colaborador insistía: «Lo que sí sé es que la ley protege a esta muchacha para que no se desempolve su pasado. Eso lo digo yo y el poder judicial. ¿Que la ley no protege a los menores para que no le saquen los antecedentes penales, que no los tiene por otra parte?.

Pero el presentador seguía erre que erre empeñado en echarle la bronca por sus afirmaciones. «Si me dices que el juez Calatayud es el que va en contra de lo que dice Rocío Carrasco es para decir, tío… No hagas más el ridículo. ¡Te imaginaba mucho más inteligente! Pedro García Aguado no es un referente. No es el máximo referente», sentenciaba. «El máximo referente es la ley de protección del menor», le respondía el madrileño. Enfadado, Jorge Javier pedía a Matamoros: «Repasa la biografía del juez Calatayud». Y concluía: «Podemos opinar lo que nos dé la gana. Vuelvo a decir: ¿Crees que esta tía (Rocío Carrasco) sale en la tele sin contra con el consejo de gente que le dice: sal y cuéntalo? ¿Crees que lo hace por su cuenta?».