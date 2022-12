Alba Carrillo continúa siendo el personaje más nombrado de Mediaset. La colaboradora, que ha sufrido una gran exposición mediática debido a su affaire con Jorge Pérez, ha abandonado el ‘Mediafest Night Fever’. Una decisión que tomó el pasado miércoles dejando a todo al equipo colgado. La reprimenda de Adela González ha sido monumental nada más arrancar el festival de variedades de Telecinco.

«Solo ha aguantado una semana como concursante del Mediafest Night Fever», recordaba la presentadora sobre la ausencia de Alba Carrillo que dejaba tirado al representante de Rumanía en Eurovisión, ‘WRS’. «Ha decidido el miércoles no concursar esta noche. Está muy feo. Hay un equipo que se deja la piel en hacer este programa, este programón mejor dicho. En fin. Por suerte como nosotros sí somos profesionales, hemos encontrado un gran sustituto para ella: Iván González«. Adela González terminaba su alegato añadiendo estas palabras: «Desde aquí Alba, gracias por nada». La presentadora ha querido expresar en directo su gran cabreo por dejar a todo el equipo plantado a tan solo dos días de la emisión.

La sobreexposición de Alba Carrillo

La decisión de la exmujer de Feliciano López de dejar el ‘Mediafest Night Fever’ se debe a un momento de agobio. La sobrexposición que ha experimentado durante las últimas semanas a raíz de su mediático affaire con su compañero, Jorge Pérez, ha supuesto que se encuentre completamente desbordada. No tiene fuerzas para continuar en la pequeña pantalla y ha dejado sus colaboraciones de forma temporal.

Según ha podido saber SEMANA a través del círculo de la madrileña esto no supone que haya incumplido ningún contrato. Únicamente firmó para una gala en la que se transformó en Rocío Jurado interpretando uno de sus temas más emblemáticos, ‘Ese hombre’, junto a la cantante Davinia. Una puesta escena con garra en la que hizo alusión en todo momento al culebrón con su compañero de ‘Ya es mediodía’.

A pesar de que no existía un contrato específico, sí que había un acuerdo verbal en el que Alba Carrillo había dado su palabra de continuar participando en el ‘Mediafest Night Fever’. Se puso en contacto con el equipo directivo del programa para confirmar que se echaba atrás. «El miércoles a última hora de la tarde cuando nos comunica que no quiere cantar ni con WRS ni con ningún otro cantante, que no quiere participar en Mediafest, que quiere retirarse de la televisión. Ha decidido apartarse y está recibiendo presiones de su entorno para que deje la televisión”.