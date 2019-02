Las confesiones más sorprendentes de Mónica Naranjo tras su separación

8 “Sí me he sentido culpable de la separación”

Respecto al responsable del fin de su matrimonio ha asumido su culpa. “En una relación cuando se rompe, el ego siempre tiende a pensar: ‘Ha sido culpa de él’. No es así, es culpa de los dos. Me siento culpable porque no actué como tenía que haberlo hecho”. Ha explicado que había estirado demasiado una relación que no daba más de sí.