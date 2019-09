La caída a los infiernos de Miriam Sánchez: «Estoy viva de milagro»

6 La soledad de su depresión

Ha reconocido que no eligió bien a sus amistades. «Me he sentido muy sola durante mi depresión. Me gustaría ajustar cuentas con mucha gente». Tanto su familia como sus amigos no han sabido apoyarla adecuadamente y ha pasado mucho tiempo encerrada en casa. Eso sí, no se siente un juguete roto y no le echa la culpa a la televisión. «La causas de mi depresión son otras».