La pasada semana supuso un aluvión de cambios en el plantel de presentadores de Telecinco. La salida precipitada de Sonsoles Ónega tras fichar por Atresmedia TV hizo que la cadena no tuviera mucho tiempo para trabajar en nuevas estrategias de cara a la próxima temporada de televisión. Ni si quiera para estos meses de verano. Mediaset tomó la decisión de que Joaquín Prat se encargaría de ponerse al frente de ‘Ya es mediodía’, algo que se ha efectuado este lunes 18 de julio, pues los días anteriores fue Marc Calderó el encargado de presentar este formato de sobremesa.

Sin embargo, Joaquín no tardará en tomarse unos días de merecido descanso después de este nuevo giro profesional que ha tomado en Mediaset. Será el próximo mes de agosto cuando tenía planeado cogerse sus vacaciones de verano y, a pesar de su nuevo programa, seguirá adelante con sus días estivales lo que ha obligado a Telecinco a buscarle un sustito para el próximo mes de agosto. Miquel Vall será el encargado de ponerse al frente de ‘Ya es mediodía’ durante varias semanas.

Ha sido la propia cadena quien ha emitido un comunicado anunciando el nombre del periodista encargado de sustituirle durante agosto. «Durante el mes de agosto, el periodista Miquel Valls conducirá ‘Ya es mediodía’, cogiendo el testigo de Joaquín Prat durante sus vacaciones de verano. Miquel Valls es reportero tanto de ‘El programa de Ana Rosa’ como de ‘En el punto de mira’, el espacio de investigación de Cuatro«, anunciaban desde la cadena. De momento, el periodista no se ha pronunciado al respecto, aunque esto supone una gran noticia para su carrera profesional.

Tal y como hemos dicho anteriormente, Joaquín Prat ha debutado este mismo lunes 18 de julio en ‘Ya es mediodía’. Y lo ha hecho con la humildad que le caracteriza. “Hoy debuto en este santo programa, espero estar a la altura de estos fantásticos colaboradores y de un equipo formidable como el que tenemos. Sean pacientes conmigo, ya me iré soltando”, ha comenzado diciendo durante sus primeros minutos sentado en la silla que formó parte de la trayectoria profesional de Sonsoles Ónega.

Este nuevo formato de Joaquín Prat le ha obligado a tener que despedirse de uno de sus programas favoritos ‘Cuatro al día’, donde se le veía muy cómodo. El presentador hacía doblete al frente de ‘El programa de AR’ y el mencionado programa durante los meses atrás. Sin embargo, ya no iba a poder compaginar un tercer programa que, además, compartía los mismos contenidos. Joaquín Prat se mostraba apenado por tener que dejar ‘Cuatro al día’ para aceptar la oferta de ‘Ya es mediodía’: “Espero que ‘Cuatro al día’ te dé tantas satisfacciones como me ha dado a mí y espero que disfrutes de esta nueva etapa tanto como la he disfrutado yo. No tengo ninguna duda de que ‘Cuatro al día’ se queda en las mejores manos”, le decía a Ana Terradillos al pasarle el testigo.