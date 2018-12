Mila Ximénez se rompe a llorar en pleno directo de ‘Sálvame’

5 Mila Ximénez, rota de dolor en ‘Sálvame’

Una declaración que no ha hecho ni pizca de gracia a Mila Ximénez, que en todo momento mostró su apoyo y preocupación por Terelu Campos después de sus tres operaciones consecutivas a causa del cáncer de mama que volvió a sufrir este año. Mila Ximénez ha sido una de las grandes amigas en plató de la Terelu y no entiende esta acusación hacia ella.

Por eso, en ‘Sálvame’ este miércoles no ha podido evitar que las lágrimas se apoderaran de ella en el momento que ha hablado de Terelu y el resto del clan Campos: “Lo que no me compensa es ver sufrir a Terelu. Yo no sé que ha pasado”, ha dicho con los ojos lagrimosos y visiblemente emocionada al respecto.