La colaboradora regresará al trabaj el martes 1 de septiembre. Su vuelta a la pequeña pantalla coincide con el retorno de Jorge Javier Vázquez de sus vacaciones de verano.

Mila Ximénez regresará a ‘Sálvame’ antes de lo que muchos imaginaban. La colaboradora volverá a sentarse en el plató del programa el martes 1 de septiembre. Eran sus planes desde el principio y piensa cumplirlos. Y es que el pasado 16 de junio, cuando anunció que padece cáncer de pulmón, dejó claro que regresaría al trabajo en septiembre, una vez finalizado el tratamiento.

«Vengo a trabajar», anunciaba en ‘Sábado Deluxe’

Han pasado casi tres meses desde que la colaboradora empezara uno de los mayores ‘via crucis’ de su vida: una terapia para batallar la misma enfermedad a la que se han enfrentado sus hermanos y personas tan queridas de su entorno como Terelu Campos. En este tiempo nada la ha hecho perder sus ganas de reincorporarse al trabajo.

El pasado sábado se sentaba en ‘Sábado Deluxe’, para confirmar que aunque aún sigue batallando el mal que padece sigue teniendo fuerzas para ponerse delante de las cámaras. «He vuelto«, decía. «Hay que venir a poner orden. Vuelve el eje del mal. Aunque con todo lo que estoy vendo, el eje del mal somos hermanitas de la caridad. Vengo a trabajar».

En su aparición en el ‘Deluxe’ agradecía de corazón las muestras de cariño recibidas, que ha calificado como «una oleada de cariño» que nunca imaginó. Y reflexionaba sobre los momentos más duros de su cáncer: «A veces me levanto de la cama y digo: ‘Gracias por la enfermedad».

El encuentro de Mila con sus amigos Antonio Rossi y Belén Ro

Y, en efecto, su retorno no se hará esperar. Porque el martes 1 de septiembre veremos a Mila de nuevo delante de las cámaras de ‘Sálvame’. Desde luego ha cumplido su promesa. Su ‘rentrée’ televisiva se producirá de la mano de Jorge Javier Vázquez, quien también vuelve a ponerse frente a los focos tras unas merecidas vacaciones de verano.

Carlota Corredera anunciaba así el esperado retorno de su compañera: «Mila Ximénez regresa al plató de ‘Sálvame’. Es un sueño que pueda volver a su casa, a su silla. Y con Jorge Javier Vázquez». Qué mejor manera de reencontrarse con la audiencia que con uno de sus mejores amigos.

Mientras la de Vigo confirmaba tan feliz noticia, Mila disfrutaba de la compañía de sus amigos Antonio Rossi y Belén Rodríguez, con quienes visitó la terraza de un conocido hotel de la capital. En su salida posaba ante la prensa gráfica fuerte y animada. «Las vacaciones bien, estoy muy bien, de lo otro bien», explicaba.

«Necesito ya levantarme y empezar a funcionar»

Hace apenas unos días, el pasado 27 de agosto, Mila Ximénez regresaba a ‘Sálvame’ para que lanzar un mensaje claro a los espectadores: «No estoy en coma ni en un hospital ingresada». Sentada junto a Kiko Hernández, al que dio una sorpresa por su 44 cumpleaños, confesaba, entre lágrimas: ««Sigo con el tratamiento, todo va bien… Esto es un tropiezo más que hay que subir y los voy a subir de dos en dos». Y dejaba claro cuánto echa de menos su profesión: «Tengo que volver a funcionar otra vez. Tengo muchísimas ganas de vivir. Tengo que hacer muchas cosas y hay mucha gente que todavía quiere verme viva. Echo mucho de menos mi trabajo y mis broncas. Necesito ya levantarme y empezar a funcionar. Quiero trabajar ya. Me siento muy orgullosa de ser parte de este equipo porque sois los mejores».

A pesar de la enfermedad, Mila Ximénez no ha perdido las energías de antaño. «Mi oncóloga dice que soy una valiente. Pase lo que pase no voy a ponerme de rodillas ante ninguna enfermedad», recalcaba en su inesperada visita a ‘Sálvame’. Lo dijo desde el principio: no quiere «vivir como una enferma». No tiene intención alguna de derrumbarse ante este contratiempo: «No puedo dejarme caer ni vencer por eso. Es un incidente que tengo que superar. Mi cuerpo está enfermo, pero no soy una persona enferma». En estos momentos una de sus principales metas es poder compartir muy pronto la noticia de su recuperación.