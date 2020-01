Mila Ximénez llegó a la final de ‘GH VIP 7’, pero su participación en el reality fue muy criticada por parte de sus compañeros. Este sábado se reencontraba con los suyos, entre ellos, se enfrentaba a un esperado cara a cara con Belén Esteban. Una noche crucial ya que después de esta entrevista vaticinaba que quizás el ambiente de ‘Sálvame’ no sería bueno: «Vengo con riendas para no desbocarme porque al final tendré que convivir con ellos».

Se ha sincerado al hacer balance de su concurso: «He estado en un entorno en el que no me sentía a gusto, he tenido ataques de ansiedad…». Sin embargo ha señalado que la experiencia le ha gustado porque ha supuesto un importante enriquecimiento personal: «Hay veces que me levanto y echo de menos la casa, pero me ha costado y lo he pasado mal».

«El tema de Belén es un tema menor»

«Salgo más vulnerable en el buen sentido de la palabra. Quiero mucho más a la gente que quería antes y quiero mucho menos a la gente con la que no tengo que contar. Yo no tengo ni tiempo ni edad para tener más amigos», ha indicado.

«Probablemente lo que tenemos que hacer es no disfrazar el discurso. Probablemente ni yo la quiero a ella, ni ella me quiere a mí. Respecto a si tienen pendiente una conversación, Mila se mostraba tajante: «Yo creo que ha esperado cuatro años para vapulearme y cobrarse la deuda que tenía conmigo».