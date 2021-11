Miguel Bosé se encuentra de promoción tras haber publicado sus memorias, ‘El hijo del capitán trueno’. Un relato cargado de momentos duros que le ha situado de nuevo en primera línea mediática, prueba de ello, las numerosas entrevistas que ha concedido en su vuelta a España. No obstante, ninguna como la emitida en ‘Mas vale tarde’, programa presentado por Cristina Pardo e Iñaki López. Fue precisamente ella la que sin dudarlo ni un instante se reunió con el artista sin imaginar entonces la tensión que iban a vivir cara a cara. «¿Te ves con fuerza? Porque a Jordi Évole le contaste que habías tenido problemas con la voz», comenzó diciendo Cristina Pardo ante la atenta mirada de Miguel.

Sus palabras fueron interpretadas por Miguel según muchos usuarios como una declaración de guerra. Y es que cabe recordar que Bosé concedió una entrevista a Jordi Évole este año en la que aclaró los problemas que había tenido con su voz, el que es su instrumento más valioso. Fue justo después de esta pregunta cuando el cantante mostró su lado más irónico: «¿Jordi quién? ¿Quién es?». Lejos de enfadarse, Cristina Pardo carcajeó y respondió a Bosé. «Bueno, los espectadores de La Sexta sí le conocen», comentó la periodista. La tensión crecía por momentos hasta que el artista le espetó «Entonces, háblales a ellos, no a mí. ¿Cómo me ves la voz ahora?».

Haciendo gala de su sinceridad, la comunicadora le preguntó también sobre sus próximos planes laborales, pero Bosé volvió al tema que realmente le preocupaba: su voz. «Creo que mejor que en el programa de Évole. ¿Vas a dar conciertos?», dijo Pardo. Una creencia que molestó sobremanera al intérprete y así se reflejó en su dura respuesta: «¿Solo crees? ¿Cómo oyes la voz? ¿Mejor? ¿No bien? Pero serás… Estás sorda. No quieres dar tu brazo a torcer. No dan su brazo a torcer ni así los maten». Eso sí, este no fue el único asunto que abordaron, sino que Cristina Pardo también quiso hablar sobre su posición negacionista del coronavirus. «Voy a terminar y no te he preguntado por el coronavirus. Ya que te tengo aquí…», dejó caer Cristina.

Lejos de querer ahondar sobre un tema que le ha generado muchísimas críticas, Miguel Bosé se negó a responder. Se negó por completo y no dio ninguna opción a Cristina. Solo iba hablar «de su libro», rememorando aquella mítica frase de Francisco Umbral. «De eso no hablo en el libro…». Instantes después Cristina Pardo se mostró apenada, pero nada pudo hacer por evitar el final de este encuentro que ha logrado convertirse en viral. «Qué pena… Hasta la próxima», dijo Bosé mientras se levantaba del set. Así las cosas, Miguel Bosé vuelve a protagonizar tiranteces con otro presentador de La Sexta como en su día sucedió con Jordi Évole.