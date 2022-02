La cuarta gala de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ se ha cobrado a una nueva víctima. Elena, que ha encontrado el amor dentro del concurso junto a Alberto, se ha convertido en la última expulsada del concurso. La sevillana se ha batido en duelo con Rafa. Con más de medio millón de votos por parte de la audiencia para elegir quien se marchaba de la casa, Elena ha salido del concurso con un 85,9 % de los votos frente al 14,1 % de Rafa, que se ha mostrado muy agradecido por su salvación.

«Sé que soy un tío raro e identificado conmigo no se van a sentir fuera… bueno, igual este programa lo ve mucha gente rara. Muchas gracias por votar, aquí seguiré con Carmen y Alatzne», ha dicho Rafa tras salvarse de la eliminación. Por su parte, Elena no ha podido evitar derrumbarse al conocer que es la nueva expulsada. Sobre todo por el miedo que tenía de regresar a casa.

Elena, última expulsada del concurso deja en la casa su romance con Alberto

Y es que según ha revelado la concursante, su madre le pidió que «no hiciera nada» dentro de la casa. Algo que Elena no ha cumplido, ya que ha encontrado el amor al lado de Alberto. «Estar aquí me ha despertado una parte de mí que estaba bastante muerta. No me esperaba enamorarme, yo estaba muy bien sola y no me fiaba ni de nadie, ni de nada», ha dicho muy emocionada. Elena cree que su familia estaba deseando que se marchara del concurso tras su relación con Alberto dentro de la casa, ya que incluso pidieron una hora sin cámaras y vivimos su primer edredoning.

«Lo que más miedo me da es la reacción de mi familia, mi madre me dijo que no quería verme aquí liándome con nadie. Visto lo que ha pasado, habrán pensado ‘que se vaya pronto, no tenemos ganas de ver esto‘», ha dicho Elena visiblemente preocupada por la reacción de su madre al ver las imágenes de su hija con Alberto. Sin embargo, Carlos Sobera ha querido tranquilizar a la concursante asegurando que su madre se ha puesto en contacto con el programa. «Tu madre se ha puesto en contacto con nosotros. Nos ha dicho que está contigo, que te apoya», le ha dicho el presentador.

La concursante se emociona al saber que todo está bien entre ella y su familia

Las palabras de Carlos Sobera han tranquilizado (y mucho) a la concursante, que se ha roto al escucharlo. «Muchísimas gracias por ponerte en contacto. Yo iba con mucho miedo de volver a casa. Te quiero mucho y te agradezco todas las oportunidades que me has dado en la vida», ha dicho con lágrimas en los ojos.