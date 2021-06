A la colaboradora la han ‘pillado’ diciendo lo que piensa sobre los debates del documental cuando creía que nadie la escuchaba.

Este martes, un miro abierto ha jugado una mala pasada a Gema López. Después de una pausa publicitaria en ‘Sálvame‘, la audiencia de Telecinco ha podido escuchar lo que verdaderamente piensa sobre el documental de Rocío Carrasco. Cuando creía que nadie la escuchaba, su micrófono ha recogido cómo se quejaba de que en los coloquios de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘ no ha habido diversidad de opiniones.

«En los debates especiales les faltaba pluralidad»

“Yo creo que en los debates especiales les faltaba pluralidad”. Con estas palabras, la periodista ha dejado clara cuál es su postura respecto a la manera en la que se han abordado en plató las emisiones de cada capítulo de la serie documental basada en la vida de la hija de Rocío Jurado. Carlota Corredera, que ha escuchado sus palabras, rápidamente le ha advertido: “Gema, tienes el micro abierto”.

En cuestión de minutos, las redes sociales se han hecho eco de este incidente, que se produce 24 horas después de que Carlota Corredera expulsara del plató del programa a Antonio Montero por expresar sus opiniones sobre Rocío Carrasco. El reportero aseguraba que para él, esta es «una mala madre». Y sus palabras hacían despertar la furia de la de Vigo, quien reaccionaba exigiendo su marcha.

«No voy a permitir que este señor se permita el lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco después de todo lo que ha contado. No lo voy a permitir. Si él se queda en plató yo me voy. Se acabó. Esto no es un juego», decía. Un momento de gran tensión que provocaba un aluvión de críticas a la presentadora en las redes, donde la han calificado de «pesada», de «prepotente» y de «intolerante» con quienes no piensan como ella respecto a la hija de ‘la más grande’.

Lo cierto es que el ambiente en ‘Sálvame’ parece algo más caldeado que de costumbre a raíz de la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco. Los colaboradores que han cuestionado a la madrileña o se han mostrado a favor de Antonio David Flores han sido reprendidos con especial dureza por sus dos principales presentadores: Corredera y Jorge Javier Vázquez. La actitud de ambos ha despertado numerosos juicios en las plataformas digitales, que han recogido las quejas de miles de usuarios.

Aluvión de críticas en las redes sociales a ‘Sálvame’ y Carlota Corredera

Los más críticos no han dudado en lamentar la «dictadura» que reina en el programa, donde ser un detractor de Rocío Carrasco es casi inadmisible… «Violencia mediática la hacéis a todas horas vosotros con todo Cristo», explican algunos. “La libertad de expresión ya no tiene cabida en Sálvame”, se lamentan otros. Libres o no, Gema López ha manifestado lo que piensa respecto a los foros en los que han participado sus colegas de cadena durante la emisión de la polémica docuserie.