Un micro abierto deja a Carlota Corredera avergonzada por lo que se ha escuchado

Los micros abiertos siempre gustan al público y es que dejan al descubierto cosas que los protagonistas no quieren que seamos testigos, pero un error técnico nos hace partícipes de la parte oculta de lo que sucede en televisión. Pero en ‘Sálvame’ puede ser de lo más peligroso, como así le sucedió hace unos meses a Gema López al confesar lo que piensa realmente sobre la serie de Rocío Carrasco, y como le acaba de pasar a Carlota Corredera cuando creía que aún estaba en publicidad. La presentadora se había ausentado del plató por una necesidad fisiológica, pero lo que no sabía es que regresó al directo antes de lo previsto y le pilló en plena faena en el baño. Lo que se escuchó ha revolucionado las redes sociales.

Carlota Corredera ha protagonizado la pillada del verano por culpa de un micró abierto en la tarde de este martes. La presentadora ha vivido uno de esos momentos en los que desearía encerrarse en un armario y no salir jamás, pero al estar en directo ante millones de espectadores, tuvo que dar la cara y explicar lo sucedido. Durante una de las pausas publicitarias de ‘Sálvame’, la presentadora ha dejado el plató con rumbo al lavabo para hacer sus necesidades. Fue entonces cuando todo comenzó a ir de mal a peor hasta quedar al descubierto lo que estaba haciendo de manera un tanto escatológica: “¡Estoy haciendo pis!”, se le escuchó decir cuando la cámara enfocaba la silla vacía que debía ocupar.

“Creo que se me ha escuchado mear y tirar de la cisterna”, comenzaba a confesar la de Vigo al regresar al plató avergonzada por lo que se había escuchado por culpa de un micró mal apagado. “Pues sí, estaba haciendo pis. No había papel higiénico en ningún baño de mujeres y he tenido que hacer una excursión para encontrar papel”, continúa explicando Carlota Corredera, que aprovechando su confesión ha lanzado una simpática, pero acertada, petición a la cúpula de Mediaset: “Reivindico papel higiénico en los baños de mujeres”. Vea el vídeo con este simpático suceso que ha dejado a la presentadora en apuros en pleno directo.