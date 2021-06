La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha lanzado una afirmación que ha provocado que el presentador la hiciera rectificar.

Este miércoles, Rocío Flores ha tenido un desliz en el plató de ‘Supervivientes 2021’ que le ha salido muy caro. La exconcursante ha dejado caer que la organización del programa ofrece comida a los supervivientes cada vez que estos cambian de localización. Sus palabras han provocado la inmediata corrección de Carlos Sobera en pleno directo.

En la gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ se emitían imágenes de Alejandro Albalá y Melyssa Pinto, muy decepcionados después de haber ganado el cambio de localización y salir de la playa del destierro. Ambos jóvenes consideran que esta nueva ubicación les perjudica, ya que encontraron menos cantidad de comida.

Carlos Sobera rectifica las palabras de Rocío Flores

La nieta de Rocío Jurado decía no comprender la actitud de los concursantes. «No entiendo que les moleste lo de la comida, porque tú cambias de localización y en cada sitio tienes tu comida correspondiente que te pone la organización. No entiendo por qué se molestan porque no tienen comida», decía. Su afirmación discordia que ha tenido que cortar en seco Carlos Sobera.

«¿Que te pone la organización? No, la organización no les pone comida«, la ha corregido el presentador. Carlos Alba, expulsado de esta actual edición, el encargado de recordar a los telespectadores que el programa tan solo aporta los víveres básicos que cada concursante tiene por salud que comer al día: «No, la organización no hace nada. Lo que pasa es que cuando tú llegas a una isla, lo que haya es lo que hay«.

Sobera: "La organización no les pone comida"

Rocío Flores: "¿El arroz no le pone la organización?"

Sobera: "Pero es que parece que hay un supermercado de la organización allí.." JAJAJAJA ME AHOGOO #TierraDeNadie12 pic.twitter.com/AzCeDwe6nx — Elegido (@Elegidx) June 30, 2021

«Pero lo básico de cada sitio lo pone la organización, ¿no?», insistía la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’. «Parece que hay un supermercado en la organización y que la gente va allí», bromeaba el vasco.

La joven matiza sus palabras tras la rectificación del presentador

Minutos más tarde de la aclaración de Carlos Sobera, Rocío matizaba sus palabras: «La organización nos da el arroz y las latas. ¿Ha quedado claro?». Alexia Rivas apuntaba que la cantidad de comida que reciben los concursantes es mínima. Y escasa. «¡Que nos dan 20 o 30 gramos! No nos dan más». Carlos Sobera volvía a hacer alarde de su sentido del humor: «¿Llevas un peso encima? ¿Cómo sabes si son 20, 30 o 50?». La que fuera reportera de ‘Socialité’ le respondía: «¡Es que no era nada!».

