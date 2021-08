El colaborador ha dedicado unas emotivas palabras a su compañero, quien no descarta abandonar su trabajo.

Este lunes, Kiko Matamoros ha vuelto a valorar su posible marcha de ‘Sálvame‘. Desde que regresó de vacaciones, ha dejado claro que no descarta dejar su puesto de trabajo, debido a que no está de acuerdo con determinadas decisiones de la cúpula. «No me faltan fuerzas para trabajar», ha aclarado, pero cree que es momento de hacer balance y replantearse su papel en el programa.

«Hay quien habla de que estoy en edad de prejubilarme. Nosotros desarrollamos en una actividad intelectual, aunque no lo parezca«, ha arrancado diciendo. «El trabajo no me asusta y no me siento débil para trabajar. Al revés». Al escucharlo, Kiko Hernández le ha preguntado: «¿Te marchas de ‘Sálvame’?». Este respondía: «Es una posibilidad». Entonces, este le ha transmitido un mensaje con el que lo ha animado a continuar en el espacio.

Kiko Hernández, a Kiko Matamoros: «No me gustaría perderte»

«He perdido a Mila Ximénez y no me gustaría perderte a ti. Somos familia. En el programa creas unos vínculos que ya no es lo mismo que cuando te marchas. Tengo muy buen rollo, tenemos unos vínculos y no me gustaría perderlo». Matamoros apuntaba: «No me quiero ir con un berrinche aquí. Me gustaría hablar con los máximos responsables de esta productora, exponer la situación». Entonces, su colega le ha transmitido un mensaje de la dirección de ‘Sálvame’: «Eres muy importante para este programa y van a hacer todo lo posible para que no te marches de este programa». El madrileño le contestaba: «Agradezco que se diga esto públicamente».

En su intervención en directo, Kiko Matamoros se ha mostrado especialmente crítico con su compañera Laura. «Los que nos dedicamos a este trabajo sabemos lo que tenemos que hacer. No soy un niño mimado, como ha dicho Laura Fa. He recibido palos y cosas emocionalmente muy severas. Lo que no soy es un sirviente de nadie. A quien me insulta llamándome niño mimado le diré que es una sirvienta. Hay una cita de Pío Baroja que está en mi Instagram. Dice: ‘He decidido ser hombre independiente y los insultos de los criados no me hacen mucha mella’. No me vas a enseñar a mí lo que es un plató de televisión», decía. En alusión a la catalana, ha manifestado que la considera «una persona servil» y que él «a quien me juzga le juzgo».

«No soy un payaso de circo», ha añadido. «Para estar en televisión no necesito ningún hueso, pero hay cosas que me extrañan y me escandalizan. No tengo nada personal contra esta chica aunque alguien pueda entender eso. En absoluto», zanjaba.