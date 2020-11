El letrado desea llegar a un entendimiento: «Me planteo lo siguiente, creo en la buena fe de las personas», ha afirmado sobre la tonadillera.

Cuando pensábamos que todos los detalles de la herencia de Paquirri habían salido a la luz, se descubre un dato importante que da un giro en toda esta trama. Judicialmente Isabel Pantoja no tiene que entregar los enseres del difunto torero a Francisco y Cayetano Rivera Ordoñez. La artista no fue condenada nunca a entregar las pertenencias personales de Paquirri. Joaquín Moeckel, abogado de los hermanos Rivera Ordoñez, se ha pronunciado al respecto y ha explicado qué pasos estiman dar sus defendidos.

El letrado, en ‘Sábado Deluxe’, abogaba porque haya un entendimiento por ambas partes y se solucione todo este conflicto de una vez por todas. «Señora Pantoja, no quiero que usted quede como la mala de España». Ha subrayado que quiere dar una salida a toda esta polémica. «Me planteo lo siguiente: Creo en la buena fe de las personas». Reconocía que ha habido muchos pleitos y que ciertas cosas no estaban claras. «La señora Pantoja queda salvada porque no ha habido una orden de entrega» y solicitaba que entregue los lotes que fueron adjudicados a Cayetano y Francisco Rivera. «Sería un gesto social muy bonito que estas personas puedan arreglar su conflicto».

Canales Rivera, primo de Francisco y Cayetano, también se ha pronunciado al respecto y se ha mostrado tajante. No confía en absoluto en la buena voluntad de la tonadillera. «Si tenemos que esperar a la buena fe de Isabel Pantoja podemos estar esperando otros 36 años, por lo menos», afirmaba desde el plató de Mediaset.

El último capítulo de la trama

Lo último que ha trascendido y que ha dejado a muchos con la boca abierta es que Carmina Ordoñez no ganó la demanda que interpuso en 1990 contra Isabel Pantoja. No solo eso, no podía reclamar los diversos enseres ya que en el testamente de Paquirri se precisaba que ella no podía administrar los bienes de sus hijos. Por tanto, existen diversas inexactitudes en datos importantes que han trascendido como verdades en los últimos años. Francisco Rivera aseguró en su momento que su madre ganó ese juicio contra la tonadillera. Ahora se demuestra que judicialmente, Isabel Pantoja no está obligada a entregar los bienes que pertenecieron a Paquirri.

La resolución judicial de la demanda interpuesta por Carmina Ordoñez señalaba lo siguiente: «Es patente que al tiempo de interponer la demanda, la Señora Ordoñez González contaba con la expresa prohibición de administrar los bienes dejados en herencia por el causante, en favor de los hijos habidos, Don Francisco de Asís y Don Cayetano Rivera Ordoñez (…) Se concluye que la demanda no puede estimar las pretensiones ejercitadas que afectan a los bienes y derechos de Don Francisco y Don Cayetano (…). Los bienes que reclama la actora en su propio nombre y derecho se reducen a una calculadora canon y a un armario».