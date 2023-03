'MasterChef' vuelve a la parrilla con importantes novedades

Los seguidores de 'MasterChef' deben estar muy pendientes y es que el próximo 27 y 28 de marzo vuelve el talent culinario a la parrilla. Su regreso ya es oficial, por lo que se confirma que la edición número 11 está a punto de estrenarse. Eso sí, lo hará con importantes novedades en el programa. Prueba de ello que se haya decidido doblar el número de concursantes, de hecho, pasará de 15 o 16 participantes a 30 aproximadamente. Eso cambiará las expulsiones y también la duración del mismo, tanto que se ha aprobado que se emitan dos galas semanales.

De este modo, se demuestra que hacen caso a las quejas de la audiencia, pues eran muchos que se quejaban de cuánto se alargaba el programa hasta altas horas de la madrugada. Dividirán así el contenido y quizás esto permita que los espectadores puedan ver la totalidad del programa. 'MasterChef' vuelve con fuerza y, aunque todavía quedan algunos días para su estreno, todas las miradas están puestas en él. A partir de ahora se probará a emitir desde las 22.00 horas, evitando así alargarse demasiado.

Este martes 21 de marzo ha tenido lugar una rueda de prensa en la que se han avanzo algunos detalles de la nueva edición. "Es la edición XXL, la más grandes que hemos hecho. El doble de días, de concursantes, y de grabaciones. Hay que agradecer al equipo de producción, grabación y TVE que han demostrado toda la profesionalidad. No es fácil hacer dos grabaciones por semana, es una petición de TVE que nos han prometido que no van a volver a repetir", ha dicho Macarena Rey, CEO de la productora de 'MasterChef'. Una apuesta que se ha hecho para mejorar todavía más los datos, pero que no saben cómo puede afectar a sus participantes. "No puede ser alargable en el tiempo, por la gente de equipo, las grabaciones, etc. Tenemos un concursante que ha perdido 10 kilos, físicamente se le nota. Y si físicamente lo notas, mentalmente también", han explicado.

La dinámica cambiará y dividirán el número de pruebas. Está previsto que emitan los lunes y los martes, lo que deja ver que su productora y la cadena han apostado por emitir durante dos días consecutivos. Aunque todavía habrá que esperar para la edición de anónimos, lo cierto es que lo que sí está más que confirmado es que la versión de anónimos está a punto de ver la luz. Pero volvamos a hablar de la nueva mecánica: los lunes se harán dos pruebas y un expulsado y los martes presentación en plató, prueba de exteriores y eliminación de otro expulsado.

Habrá un nuevo plató al ser más concursantes, algo que también han explicado antes de su comienzo. "Hemos utilizado tres platós. Hemos tenido que agrandar las cocinas, las galerías, y hemos cambiado la decoración. Por primera vez tenemos 22 cámaras, 2 grúas, 8 robotizadas, etc. Esto hace que las imágenes sean más potentes y podáis ver con todo lujo de detalles el programa", han apuntado. Por otro lado, han destacado lo difícil que ha sido elegir a solo 30 personas, ya que hicieron un casting al que se presentaron más de 70.000 personas, lo que ha dificultado mucho el proceso. "Es la edición de los contrastes, tenemos a un sacerdote (Frai Marcos), es un personaje espectacular que contrasta con un tik toker de 18 años, una jueza, una controladora aérea, un concursante del Junior que entra en el senior que se quiere dedicar a la cocina”, han comentado sobre los afortunados que pronto se colarán en millones de hogares españoles.