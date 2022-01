Marta Riesco no puede más. Desde que saliera a la luz su relación con Antonio David Flores se ha visto en el ojo del huracán. A pesar de que ha intentado normalizar las cosas e intentar pasar desapercibida, se ha convertido en personaje de interés público. Algo que ha asegurado en más de una ocasión que no deseaba por miedo a perder su trabajo en televisión y que carrera profesional, en la que lleva trabajando tantos años, se pudiera ver afectada. Por este motivo, su cuerpo y su mente le han pedido un parón. Según ha podido saber SEMANA, Marta Riesco no ha acudido a su puesto de trabajo por la presión. “Está desbordada y debido a la situación personal por la que está atravesando se ha visto obligada a tener que cogerse la baja médica”, aseguran a este medio.

Marta Riesco “ha avisado a su productora para informar que sentía cierta ansiedad y que ni podía acudir a trabajar”, indican a SEMANA.

Tal y como nos aseguran el entorno cercano a la reportera de ‘El programa de AR’, desde que saliera a la luz la noticia de su relación con Antonio David Flores, Marta está sufriendo “una gran presión personal”. Por este motivo y por recomendación médica, se ha visto obligada a quedarse en casa para recuperarse. Aseguran a esta revista que “Marta se encuentran completamente desbordada y superada por la situación”.

No están siendo días fáciles para Marta Riesco que ha pasado de reportera conocida a protagonista de la información de máximo interés. En todo momento aseguró que no quería convertirse en protagonista pero su relación con Antonio David Flores ha puesto sobre ella el foco de interés informativo. La periodista se ha visto sobrepasada, con ansiedad y con una baja médica de por medio. Algo que también le ocurrió a Alexia Rivas cuando se desveló su romance con Alfonso Merlos. La historia parece repetirse.

La periodista intenta superar la presión en estos momentos

Ha blindado sus redes sociales y no permite que se emitan comentarios en sus publicaciones para evitar encontrarse con situaciones desagradables, intenta hacer caso omiso a todas las críticas que recibe y ha dado la cara cuando ha salido la noticia de su romance a la luz. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para salir airosa de esto y que no le afecta a nivel personal. La presión ha podido con ella y ha decidido tomarse unos días de descanso en casa, también apoyados por su médico de cabecera.

Pero mientras ella está en su domicilio, la tormenta mediática sigue sobre el clan Flores y algunas de las declaraciones de los protagonistas también le ha afectado. Este lunes, la hija de Antonio David se sentaba en un plató y negaba cualquier acercamiento a la que fuera su amiga hace unos meses: «Ella respetará mis tiempos y yo respetaré muchas cosas. No quiero tener ahora mismo una conversación con Marta Riesco, pero no porque tenga nada en contra de ella, sino porque no puedo ahora», ha declarado rotunda Rocío Flores.