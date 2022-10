Este jueves, Kiko Hernández se ha reencontrado con Marta López en el plató de ‘Sálvame‘, donde se han reencontrado tras un tiempo distanciados. La colaboradora estaba nerviosa. Sabe que su amistad está en la cuerda floja y la posibilidad de perderla le da muchísima pena: «Desde que vine de ‘Supervivientes’ me regaña, me dice cosas… pero Kiko es así. Si no le aporto nada, esto es como una relación de amor. Cuando se termina…». Rota en llanto, reconocía que lleva muy mal estar alejada de Kiko: «No le culpo de nada ni le reprocho nada. Solo le puedo agradecer los 20 años que hemos estado juntos. Kiko es mi vida».

Kiko la escuchaba sin decir ni mu, hasta que finalmente ha comentado: «Yo le he dicho muchas veces a ella que ella también lo es para mí». Pero seguía mostrándose algo frío con Marta: «Me sorprende de verdad que estés hoy aquí hablando de esto, porque la amistad de verdad no se arregla en un plató de televisión. Cuando realmente tienes afecto por alguien, no haces esto. Yo lo haría por un amigo. Creo que esto no se puede hacer. La televisión es entretenimiento. Me parece feo». Estas palabras han roto aún más a la colaboradora, que no encontraba consuelo.

«Kiko me ha dado la vida siempre», ha explicado Marta López

«No tiene que dar explicaciones. Es su vida y él sabe quién puede estar en ella y quién no. Kiko me ha dado la vida siempre… Te pido disculpas y ya está», decía, entre sollozos. Kiko le reprochaba: «Te colocas en un papel de víctima». La actitud distante de Kiko Hernández han llamado la atención de Jorge Javier Vázquez, que le ha recordado: «Se te está yendo el control de la situación en la tele, estás dando como manotazos». Kiko contestaba, rotundo: «Yo estoy muy tranquilo, es solo que hay muchas cosas que no entiendo. ¿Por qué no ha tenido una llamada, desde el jueves pasado? Yo adoro a su padre».

Entonces, Marta ha contado que su padre ha estado delicado de salud y que este tiempo ha echado en falta a su amigo: «He estado viviendo una situación muy complicada. Se ha dicho que soy una ridícula, que hago lo que sea por salir en la tele… Estoy en un momento de mi vida que no me apetece que me echen sermones. Ya me has dado tu explicación y ya no quiero escucharte. Sigues en lo mismo. No estoy enfadada contigo, solo me duele».

«Yo mato por ti», le ha dicho Marta López a Kiko Hernández

Finalmente, Kiko daba su brazo a torcer y pedía disculpas: «Me equivoqué, has sido parte importante de mi vida. Pero vamos a seguir siendo amigos. Me he equivocado y mucho. Es tanto lo que me ha dado y tanto lo que me ha aportado que eso no se rompe de la noche a la mañana». Y se fundían en un emotivo abrazo. Marta apuntaba: «Todos los que están aquí te quieren, pero todos juntos no te quieren como te quiero yo. Yo mato por ti. Has sido mi mejor amigo fuera de la tele». El último en tomar la palabra era Kiko, para destacar el papel tan importante que ha jugado Marta en su vida: «A veces mete la pata, pero siempre que la he necesitado hemos estado ahí».