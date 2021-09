Marina e Isaac se han visto las caras tras su ruptura y la nueva relación de él con Lucía. Un reencuentro de los más tensos

‘La última tentación’ promete dar mucho juego. Nada más en el primer programa, las cinco parejas de concursantes, Fani y Christofer, Lucía e Isaac, Lester y Patri, Andrea y Roberto, así como Mayka y Alejandro, se han separado y han conocido a sus primeras cuentas pendientes. Mientras que Lucía se encontraba en un villa, Isaac se ha reencontrado con Marina, su ex y examiga de su actual pareja. Desde el primer momento, se podía ver que los exs habían terminado su relación cada uno por su lado. De hecho, han revelado que desde su ruptura no habían vuelto a verse las caras.

Marina estalla tras reencontrarse con Isaac tras su ruptura y la nueva relación de este con Lucía

A la entrada, Marina no ha querido ni mirarle a la cara, algo que le ha llamado la atención a Sandra Barneda. La presentadora ha querido preguntarle el motivo de por qué no quiere siquiera mirarle a la cara. Marina le ha respondido: «No me apetece. No quiero mirar a una persona que se ha reído de mí y me ha hecho el daño que me ha hecho. No se merece nada», ha comenzado diciendo. «Me ha costado mucho estar así ahora. Lo he pasado mal, me han hecho daño y estoy nerviosa», ha dicho.

Una vez que le ha mirado, Barneda ha querido saber si había sentido algo: «No he sentido nada. No siento absolutamente nada. Me da asco«, ha sido su respuesta. Isaac entiende su postura: «Vale perfecto, está en todo su derecho». Marina no ha tardado mucho tiempo en brotar y mostrar su enfado tras su ruptura: «Has estado conmigo y has estado hablando con ella, te has estado acostando con ella. A mí me da igual quedar delante de toda España quedar como quedé. He visto fotos de ella pasarle a él. Fotos la verdad bastante… no eran fotos normales. Y eso es verdad y él lo sabe. Que lo reconozca y que no se ría nada más de mi», le ha espetado.

Isaac estaría dispuesto a acercar posturas con la que fuera su novia

Isaac ha negado todo lo que contaba Marina y ha revelado que él está dispuesto a mantener una buena relación con ella: «Yo no tengo ningún problema». Algo a lo que ella no está dispuesta. «Le dije que una vez que saliera por la puerta no quería saber nada más de él«, dice refiriéndose al día de su ruptura. «Sé que es un mentiroso, un egocéntrico, un puro actor, que no quiere a nadie… si, me has tratado bien, engañándome. ¿no me has engañado? Sinvergüenza. No tienes ninguna vergüenza», ha revelado.