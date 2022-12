Mujer polifacética donde las haya, María Patiño ha descubierto que sale por casualidad en un videoclip de Mariah Carey. “Ay qué emoción. Pensé que era una broma y un montaje de esos que hacen… pero es que salgo”, señalaba emocionada la presentadora ante esta grata sorpresa que ha dejado a muchos espectadores boquiabiertos.

Se trata del vídeo de la canción Joi to the world donde aparece como reportera en el centro de la capital durante un concierto. María Patiño se asoma en un instante muy rápido y se la ve sonriendo, mirando fijamente a la cámara, también al lado de otra compañera de televisión que tiene el micrófono en la mano. «No es un montaje. Así de fuerte todo, lo demás no es importante. Yo voy a seguir siendo la misma”, afirmaba francamente feliz la presentadora.

La gran sorpresa de María Patiño

«En Nueva York me están viendo y en Japón también, ¡qué fuerte!», exclamaba. El programa ha hecho un importante trabajo de investigación para rescatar este segundo oro en el que se observa a una joven María Patiño. La gallega no ha podido precisar del momento exacto en el que fue tomada la grabación, pero pertenece a su etapa de reportera a pie de calle.

A sus 51 años, María Patiño cuenta con una dilata trayectoria profesional, especializada en crónica social. Lleva una década ligada a ‘Sálvame‘ y se ha convertido en un rostro imprescindible de Mediaset donde es conocida por su vehemencia a la hora de defender sus ideas. Uno de los datos más desconocidos de la periodista es que debutó como actriz en el cortometraje ‘La cara del diablo’ en 2015. También ha realizado distintos cameos en películas y series de televisión, entre ellos, en ‘Torrente 4: Lethal Crisis’ y ‘Aquí no hay quien viva’.

La periodista es madre de un único hijo, Julio, de quien evita pronunciarse públicamente. Así explicaba María Patiño en una ocasión su discreción sobre el papel más importante de su vida. «Una de las cosas que me prometí a mí misma cuando decidí ser madre es que tenía una obligación por encima de todas y era protegerlo. A partir de ahí lo llevo al extremo. Es muy importante que para que sea feliz y esté muy al margen de todo».