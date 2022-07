Cuando una puerta se cierra, otra se abre. María Verdoy es el ejemplo más claro televisivamente hablando. La copresentadora de ‘Viva la vida‘ ya tiene un nuevo proyecto laboral tras despedir el programa vespertino de los fines de semana: presentará ‘Ya es Mediodía’ junto a Miquel Valls en Telecinco. La valenciana se hará cargo del Fresh en la temporada estival, tal y como venía haciendo Verónica Dulanto, que este año abandonará el espacio del mediodía para coger las riendas de ‘Ya es verano’. Con este movimiento se vuelve a producir un nuevo cambio de cromos en el universo Mediaset. Dulanto al fin de semana y Verdoy a la sobremesa de lunes a viernes.

Esta decisión por parte de Unicorn no sorprende ya que la periodista es una vieja conocida del programa de la sobremesa. Arrancó la sección Fresh, el 6 de agosto del 2018, cuando la dirección decidió darle un giro a los contenidos para subir la audiencia que hasta entonces venía cosechando. Durante más de cuatro años ha sido ‘la chica de los informes’ en ‘Viva la vida’ cada sábado y domingo. Verdoy inició su vida televisiva en Mediaset en el año 2012. Siendo la presentadora de ‘Te vas a enterar’, de Cuatro. Posteriormente se sumó al equipo de Cazamariposas, el programa que le dio la fama, y el que abandonó para pasar unos meses por ‘El Programa de Ana Rosa’.

María Verdoy se despedía este domingo 24 de julio de ‘Viva la vida’ y lo hacía emocionada y entre lágrimas. Después de presentar su último informe, con un nudo en la garganta, la periodista indicaba que era su último trabajo en el espacio de Telecinco y agradecía a todos el poder haber estado en el programa. Después se fundía en un cariñoso abrazo con Emma García.

‘Viva la vida’ llega a su fin

«Cerramos una etapa que para mí ha durado cuatro años, una etapa maravillosa. Asumí un reto con mucha ilusióny humildad y con ganas de aprender», aseguraba Emma García reprimiéndose las lágrimas. La presentadora ha sido muy clara y ha confesado que cuando se puso al frente del programa se propuso mostrar su parte más vulnerable. «Ha sido fácil gracias a vosotros. Me he sentido tan arropada desde el minuto uno. Habéis estado en uno de los momentos más difíciles de mi vida (en referencia a la muerte de su padre). Ha sido muy importante sentiros, he aprendido mucho con vosotros. Sé que nos vamos a volver a encontrar en esa noria televisiva que es nuestro trabajo», ha asegurado.

El próximo fin de semana, 30 y 31 de julio, llegará a la parrilla de Telecinco ‘Ya es verano’, el programa que sustituirá a ‘Viva la vida’. Se trata de un espacio producido por ‘Unicorn Content’, productora de ‘El programa de Ana Rosa‘ y ‘Ya es mediodía‘, y en el que estarán Frank Blanco, Marta González y Verónica Dulanto como presentadoras. Este espacio destacará lo más visto de las redes sociales, repasará la última hora de la actualidad y la crónica social y del corazón.