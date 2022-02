Este viernes, el ‘Deluxe’ se adelantaba un día para cederle el sábado a ‘Idol Kids’. Lo hacía con el actor Jorge Sanz como primer invitado, reservando el plato fuerte a Alexia Rivas, quien se ha visto inmersa en el huracán provocado por la ruptura de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, por la cercanía de la periodista con el canario tras conocerse que volvía a estar soltero. Sobre esto acudió al plató del ‘Deluxe’ para arrojar luz a su relación real con Omar, manteniendo en todo momento que entre ellos tan solo hay una sincera amistad y que se ha visto injustamente criticada por la sobrina de Isabel Pantoja. Sin embargo, más allá de lo que ella decía y de qué le preguntaban los colaboradores, chillaba más la ausencia de María Patiño, que sí estuvo en la entrevista de Jorge Sanz y decidía dejar su silla libre cuando su excompañera de ‘Socialité’ pasaba a ocupar el asiento protagonista.

Vídeo: Europa Press

Las redes sociales estallaron al comprobarse que María Patiño sí estaba en el ‘Deluxe’ para después desaparecer cuando llegaba el turno de Alexia Rivas. Muchos son los que apuntaron a que la periodista había decidido vetar a su exjefa en ‘Socialité’, usando esto como arma contra ella. Sin embargo, no se trató de un veto, como así ha querido dejar claro ahora la propia María Patiño, diciendo que la decisión de abandonar el plató y no coincidir con su excompañera fue suya, para después explicar con detalle los motivos que le habían empujado a levantarse y plantarla en plató. Vea el vídeo que aparece más arriba y en el que María Patiño desvela sin problemas qué pasó la noche del vienes en el ‘Deluxe’ y por qué no quiere coincidir con Alexia Rivas o responder a sus acusaciones más duras.

Ambas parecían llevarse a las mil maravillas mientras Alexia Rivas conectada desde la redacción o un punto clave informativo con el plató de ‘Socialité’. Sin embargo, su vínculo quedó truncado cuando la joven se convirtió en protagonista de la noticia, al aparecer en casa de Alfonso Merlos, por aquel entonces pareja de Marta López, semidesnuda y cuando la cuarentena prohibía salir de casa y, mucho menos, visitar a amigos. La polémica no fue bien recibida por parte de la reportera y cargó muy duro contra María Patiño, acusandola de no haberla tratado bien durante su estancia en el programa, enfrentándose con ello con muchos compañeros que sí defendían a su jefa. Esto dio paso a un cruce de acusaciones en el que María Patiño no ha querido hacer demasiada sangre, entendiendo que su excompañera tan solo busca salir airosa de la controversia desviando la atención. Ahora, dos años después, parece que el resquemor sigue latente y no tienen intención de acercar posiciones.

