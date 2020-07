Hace un tiempo que Terelu Campos decidió cerrar una puerta importante en su vida diciendo adiós a ‘Sálvame’. Desde entonces, los que habían sido sus compañeros de programa durante años, muchos de ellos amigos, se mostraron muy críticos no solo con ella, también con su familia. La colaboradora ha vuelto a reencontrarse con ellos y este pasado viernes accedía a convertirse en la anfitriona de ‘La última cena’. Sin embargo, las rencillas del pasado no parecen estar olvidadas y María Patiño se ha sincerado sobre la relación. Augura que no volverá «jamás» a ser como antes.

«Hace tiempo ella tomó la decisión de romper vínculos sentimentales con nosotros y lo tenemos que respetar», ha manifestado. A pesar de que la presentadora ha sido una de las más críticas tanto con ella como con su hermana, Carmen Borrego, ha señalado que la sigue apreciando y queriendo igual. Eso sí, añadía que a pesar de todo se debe a su profesión de periodista y continuará diciendo lo que piensa realmente.

«El problema que veo en todo esto es que es difícil de solucionar», ha dicho sobre el distanciamiento de Terelu con sus excompañeros. Añadía que ella no tiene un sentimiento de haber actuado desde la «animadversión con Terelu» y se mostraba tajante en su postura: «Me parece injusto que tengamos que pedir perdón cuando no tengo un sentimiento de haber actuado con maldad».

La presentadora ha querido entrar en detalles y explicar la razón por la que en ocasiones ha sido muy crítica con ella: «Cada tema y en su contexto había una serie de críticas que sigo manteniendo». María Patiño sabe que la hija de María Teresa Campos lo ha pasado mal con todo este asunto: «Si tuviera que pedir disculpas a Terelu porque, evidentemente lo ha pasado mal, no sería sincera con ella. No tengo sentimiento de haber actuado con mala fe».

«Ella piensa que hemos sido injustos con ella y que no hemos estado a la altura como compañeros, incluso, como amigos y creo que eso no se va a recuperar jamás», ha manifestado la presentadora. En los últimos meses, María Patiño ha lanzado duras críticas contra la familia Campos, sobre todo, contra Carmen Borrego dedicándole, incluso, un arrollador alegato.

La valoración de María Patiño

Respecto a su participación en ‘La última cena’ como anfitriona donde María Patiño no estuve presente, ha reconocido que Terelu prometió públicamente acudir al programa y ha cumplido: «Fundamentalmente es una profesional y lo ha cumplido». Valoraba su papel en los fogones: «Terelu es muy buena anfitriona y buena cocinera», ha asegurado. La hija de María Teresa Campos, compañera de Víctor Sandoval en la cocina, se decantó por un menú compuesto de ensaladilla rusa, albóndigas de rape y merengue con helado de postre.

Terelu ha regresado a ‘Sálvame’ un año después de su sonada salida que se produjo después de que su hermana, Carmen Borrego, decidiera también abandonar el espacio tras recibir un tartazo en la versión ‘Okupa’ del programa. Mucho se ha hablado en las últimas semanas acerca de un posible regreso de la colaboradora de manera definitiva a un espacio en el que estuvo trabajando durante nueve años y donde contaba con relaciones muy estrechas con diversos miembros.

Un año desde que dejó ‘Sálvame’

Tras su salida de ‘Sálvame’, que se produjo de forma inesperada el 22 de abril de 2019, fueron muchos los que se quedaron totalmente sorprendidos con su postura. Un día más tarde, Paz Padilla comunicaba a la audiencia la drástica decisión de su compañera: «Ayer Terelu decidió abandonar el programa de ‘Sálvame’ y lo hizo para siempre. Hoy Terelu estaba convocada, pero ella misma le ha confirmado a producción que no va a volver a ‘Sálvame’. Y que no va a volver «jamás». Terelu ha dicho basta y adiós».

Los que fueran sus compañeros han sido muy críticos con ella y con la familia Campos protagonizando una guerra mediática en los diversos platós de Mediaset. En los últimos meses, el conflicto se ha relajado y la relación está algo más cordial después de que Carmen Borrego accediera a ser entrevistada en ‘Sábado Deluxe’, una intervención que también suponía un esperado reencuentro. La colaboradora deseaba enterrar el hacha de guerra de una vez por todas: «No he sido nunca una cobarde. Sentarme con todas las personas que me senté no fue un acto de cobardía. Yo he ido para cerrar un conflicto grande que tenía», manifestó.