María José Campanario ha sabido mantenerse oculta de los medios después de dar a luz, como ya hiciese mientras estaba embarazada de su tercer hijo con Jesulín de Ubrique, a excepción de unas imágenes en exclusiva que publicó SEMANA y en la que se le podía ver por primera vez con su incipiente tripita. Una circunstancia que no es casual o azarosa, sino que responde a una estrategia clara y a un deseo expreso de la odontóloga de alejarse de los medios de comunicación, en especial de la televisión y los programas de corazón, lo máximo posible. De ahí que desde que dice a luz hace ahora un mes no se han vuelto a tener noticias sobre ella y es que vive recluida en su domicilio y prefiere no despertar el interés de la prensa.

Una tendencia huidiza que parece haberse convertido en una realidad y que esconde una decisión tomada en firme por la que se niega a aparecer más en televisión y corta lazos con periodistas y medios. Así lo ha mantenido una amiga de la odontóloga que enamoró a Jesulín de Ubrique y que recoge ‘Socialité’ a través de unos mensajes de textos: “María José Campanario se quiere retirar para siempre de la televisión y la prensa. Quiere poner fin a su relación con los medios y no quiere salir más en la televisión”, asegura esta supuesta fuente cercana a la esposa del torero consultada por el programa de Telecinco.

Según mantienen desde dicho espacio, María José Campanario quiere dedicar su tiempo a disfrutar de su familia y hacerlo sin que la prensa sea testigo de sus andanzas. De ahí que ahora ya no quiera conceder exclusivas sobre su vida privada, al menos no desde que anunciase su embarazo, lo que evita también que el tema sea tratado en programas de televisión a los que ella no se siente afín y en la que no se considera protegida o bien valorada. Por ello, según esta supuesta amiga “quiere vivir alejada de todo y disfrutar de su hijo y su familia”. Además, sentencia que “no va a hablar en revistas, ni va a hacer entrevistas”. Pero no se trata de una reticencia puntual tras convertirse en madre, al menos eso es lo que mantienen desde ‘Socialité’ y es que aseguran que es “una decisión muy premeditada”.

Son contundentes con sus sentencias: “No quiere saber nada de la televisión y, por lo tanto, hacer una exclusiva haría lo contrario. Así que ha decidido cortar por lo sano. No volverá a hablar más con la prensa”, prometen en ‘Socialité’ en boca de una presunta amiga.