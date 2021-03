«Que cuente lo que se bebía su hermana antes de subir al escenario…», atacaba la cantante.

En medio de la polémica que ha vuelto a poner el foco entre la relación de amistad que mantuvieron Rosa Benito y Belén Esteban, Amador Mohedano se ha sentado frente a Jorge Javier Vázquez en ‘Sábado deluxe’ para hablar del conflicto. Sin embargo, el hermano de Rocío Jurado se fue del programa con un sabor agridulce después de un tenso encontronazo con María Jiménez.

En su charla con Jorge Javier Vázquez, Amador Mohedano compartió con la audiencia algunas anécdotas que vivió junto a María Jiménez mientras que trabajaba con ella. El hermano de «La más grande» aseguró que durante los dos años que compartieron vivencias, la cantante «era muy difícil». En concreto, el exmarido de Rosa Benito echó la vista atrás y recordó un episodio que vivió con ella cuando fueron a cantar a un pueblo y acabaron en comisaría. Sin in más lejos, y evitando entrar en detalles, el padre de Chayo Mohedano ha explicado que no cantó todo el repertorio porque «iba un poco alegre» por lo que los asistentes al concierto se les echaron encima y ambos tuvieron que salir corriendo.

Sin embargo, estas palabras no sentaron nada bien a María Jiménez, quien no dudó en ponerse en contacto con el presentador del espacio de Telecinco para desmentir las palabras de Amador Mohedano. «No te creas nada, es un falso, mamarracho y embustero como su hermana«, sentenciaba la cantante atizando sin piedad a Rocío Jurado. «María es muy desahogada hablando y se pasa», contestaba el invitado al ‘Deluxe’.

La cantante, en contacto con María Patiño, siguió arremetiendo contra él. «Para hablar de las alegrías de los demás se tienen que tener la espaldas muy limpias», comentaba y dejaba claro que no le importaría volver al plató de Mediaset para contar todo lo que siempre se había callado. «Con María no voy a entrar en esa polémica porque sé como es, me preocupa la soltura que ella tiene en decir las cosas«, respondía Amador Mohedano tras escuchar el audio de la cantante. «Chelo, todo es una milonga de él, que cuente el día que se llevó una caja de whisky de la puerta de un camerino, que cuente lo que se bebía su hermana antes de subir al escenario…«, seguía insistiendo Jiménez. Dolido, Amador Mohedano salió en defensa de su hermana y aseguraba que a ella «se le notaba cuando estaba ciega en el escenario. A lo mejor un día se tomaba un gin tonic, pero nada más”.

El encontronazo de Amador Mohedano con Belén Esteban

Los fantasmas del pasado han vuelto. A pesar de que ha llovido mucho desde entonces, la polémica actuación de Belén Esteban en los carnavales de Tenerife en 2007 vuelve a estar de actualidad debido a la denuncia pública que hizo la colaboradora de ‘Sálvame’ en la que le reclama más de 5.000 euros. «Tienes mucha cara, tú vienes aquí a hablar de lo de mi tema para no hablar ni de Rosa ni de tu ruptura con Jacqueline ni de por qué no te hablas con tu amigo eso es lo que a mí me interesa», se ensañaba la llamada princesa del pueblo.

Ante esto, ni corto ni perezoso, Amador Mohedano le echó en cara a Esteban el hecho de que volviera a sacar el tema de los carnavales simplemente para que así la audiencia se olvidara del conflicto que tuvo con Jorge Javier Vázquez. «También puedo yo pensar que esto lo remueves ahora otra vez para que se quede como un humo la pelea que tuviste con él«, atacaba el hermano de «La más grande».

En su guerra, Rafael Amargo intervenía por teléfono para darle la razón a Belén Esteban y asestaba un último ataque a María Patiño, que provocaba que esta saliera del plató enfadada. “Me encantaría volver a hacerlo, pero con María Patiñó en la cruz”, decía el bailarín. «Yo lo siento muchísimo, pero mientras esté este señor, me tengo que ir del plató, ¿vale? Yo con delincuentes no puedo hablar, lo siento», decía la periodista mientras que se levantaba y abandonaba el plató del programa.