María Jesús Ruiz sufre un picotazo de avispa en casa de Jorge Sanz, durante el último programa de ‘Ven a cenar conmigo: gourmet edition’

Esta edición de ‘Ven a cenar conmigo: gourmet edition’ no está dejando muchos momentazos para el recuerdo. Durante el último programa, donde Jorge Sanz se encargó de preparar la cena para sus invitados, María Jesús Ruiz vivió uno de los peores momentos de lo que llevamos de programa: el picotazo de una avispa. La que fuera Miss España, que además tiene mucho miedo a las avispas, no se podía creer lo que le acababa de pasar. Hay que recordar que el actor organizó la cena al aire libre en su jardín, por lo que no llama nada la atención que haya ocurrido este percance.

Aunque en un principio, tanto a María Jesús, como a José Antonio Avilés y Ana María Aldón les ha parecido maravilloso el enclave donde está situada la casa de Jorge Sanz, no ha sido igual la compañía que les esperaba. Estos pequeños bichitos. Ha sido el colaborador de Telecinco, Avilés, quien anunciaba con la voz temblorosa la llegada de estos animalitos: «Hay avispas», explicaba. “Ahora las quito”, anunciaba el anfitrión para que sus invitados no se pusieran más tensos, sobre todo Ana María.

María Jesús Ruiz era la que estaba más tranquila por la presencia de la avispa

Aunque la que peor lo ha pasado ha sido Ana María Aldón, que al parecer tiene un miedo atroz a las avispas, el picotazo se lo ha llevado María Jesús Ruiz. «Mientras que no piquen», decía la que fuera Miss España restándole importancia a la presencia de estos pequeños animalitos. Ni ella podía presagiar que era decir esa frase y ocurrir justo lo contrario. María Jesús sufrió un picotazo en la espalda.

Acto seguido el anfitrión, Jorge Sanz, ha intentado calmar el ambiente y le ha asegurado que “no se te va a hinchar mucho”, le ha dicho Jorge tras examinar la picadura que tenía su invitada. Al parecer, a la modelo no le ha preocupado mucho la situación y ha asegurado en tono de broma que “tus avispas tienen mucha mala leche”. Tras este momento, Jorge le echaba una pomada y le ponía un poco de frío en la espalda para calmar así el dolor del picotazo de la avispa.

Las críticas al anfitrión por su «cena salvaje»

Tras el picotazo de avispa a la ex Miss España, Ana María Aldón comentaba la dejadez del intérprete. «Estaba todo como muy surrealista. Si se derramaba el gazpacho le daba igual». La mujer de José Ortega Cano, especialmente crítica, añadía: «Le daba un poco igual todo. Él estaba feliz, estaba a gusto». Tampoco tuvo reparos en echarle en cara los ‘inconvenientes’ de su cena al aire libre: «Aquí suena todo: el tren, las ocas, el pato. Pasa un tren cada cinco minutos».