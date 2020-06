El buen rollito que había entre María Jesús Ruiz y Maite Galdeano en ‘La casa fuerte’ ha llegado a su fin. Lo que en un principio prometía ser una relación cordial entre la ex Miss España y la madre de Sofía Suescun ha acabado como el rosario de la aurora. Ambas concursantes han protagonizado un cruce de opiniones que ha provocado el exaltado lloriqueo de la colaboradora de Telecinco.

El estallido de María Jesús contra Maite Galdeano

El origen de la tragedia en el ‘reality’ han sido las palabras de la navarra sobre la andaluza. Cree que es una falsa y no ha tenido reparo alguno en hablar de ello ante algunos de sus compañeros, como Oriana Marzoli, la gran rival de Fani en el programa. «Es una teatrera que te cagas. Yo de falsa no voy quedar. Conmigo se desahoga en el jardín pero no tiene cara de enfrentarse en la cuenta ¡Morralla! Esa no tiene ni ceros en la cuenta», decía. De este modo, Maite Galdeano sentaba las bases para una disputa segura. Porque sus comentarios han tardado poco en llegar a oídos de la ex de Gil Silgado y Jesús Ruz.

Las de Andújar pierden los nervios

Al enterarse de las opiniones de Maite, María Jesús ha desplegado toda su capacidad dramática en el jardín de la casa. «¡A mí que no se me ponga al lado! ¡No todo vale por ganar! Que se quede con el premio… ¡Qué persona mas mala!», lanzaba entre sollozos. «Ha dicho que soy una falsa, que he criticado a Cristina y a Ferre. ¡Yo hago lo que me sale de mis narices!», se justificaba. Mientras su hija estallaba en lágrimas, su madre entraba también en crisis y rompía a llorar desconsoladamente. El culebrón estaba servido. Los afanados intentos de Yola Berrocal de calmarlas no fueron del todo fructíferos. Porque las andaluzas ya habían hecho ‘pop’ y su drama ya no tenía ‘stop’.

Fani interviene en el enfrentamiento

Mientras la modelo lloraba amargamente, Maite, en el interior de la casa, comentaba: «Ahora está metiendo mierda a todo el mundo. Yo voy de frente». La concursante se ha proclamado como una mujer: «Yo Teresa de Calcuta no soy: digo las cosas a la cara». Fani, decidida a hacer de justiciera, intervenía a favor de María Jesús: «Necesitas tirarle mierda a los demás porque todo el mundo en la casa se te está echando encima», le ha recriminado.

En la gala del jueves, Juani Garzón dejaba claro que le había hecho a cruz de manera definitiva a Galdeano. «Para mí Maite no existe. El domingo pasado ya nos traicionaron un poquito. Con las personas que me traicionan no hay vuelta atrás, porque es falsa, porque no me la creo», decía. «No puede venir a decirme ‘buenos días Juani, vamos a limar asperezas. Hay que ser consecuente. No puedes estar un día bien y otro día clavarme el puñal entero». La madre de Suescun, por su parte, manifestaba que no tenía nada en contra de la pareja de jienenses. «Me habían caído bien ella y su madre. Juani es típica la ama de casa típica. Pero María Jesus criticaba a Fani y a Christofer. Puso que Christofer es «demasiado inteligente» y luego vamos a la cocina y me dice: ¿Has visto el zasca que he metido?».