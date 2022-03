Televisión Española emitió ayer un nuevo programa de ‘Las tres puertas’, un formato de entrevistas presentado por María Casado. Durante una de las charlas con el actor y presentador de televisión Pedro Ruiz, la presidenta de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual se rompió debido a los bajos datos de audiencia que estaba cosechando el programa.

Hablando sobre la autoestima, la conductora del espacio afirmó que «yo de autoestima voy regular, de siempre». A esto el invitado le preguntaba si estaba inquieta y preocupada estos días, a lo que ella respondía que sí, por el programa. En ese momento, la joven se ponía a llorar.

Pedro Ruiz a María Casado: «Los números no son el alma de la vida»

«Te he dicho más de una vez que es mucho más díficil desintoxicar que intoxicar. En mi opinión, los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar, lo cual es absolutamente imposible de tragar. Por ejemplo, te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué cosas» afirmaba el entrevistado en una clara alusión a Telecinco, que cuenta con formatos como ‘Supervivientes’ o ‘La isla de las tentaciones’.

Además, continuaba diciendo que «también te ofrecen promoción por hacer no sé qué cosas, pero por limpiar les parece que es más fácil. No, señores, es mucho más difícil limpiar que ensuciar, y tiene mucho más mérito limpiar que ensuciar, y este programa limpia. Luego tendrá la audiencia que tenga: siete, dos, novecientos… Lo que sea. Pero los números no son el alma de la vida«. A esto, María Casado le respondía que «desde luego. Y lo dices tú que has hecho programas de no sé cuanto», mientras que él replicaba que «‘Como Pedro por su casa’ podía tener 24 millones de espectadores, pero claro, había solo dos televisiones».

Los números de ‘Las tres puertas’

Programa 1: 789.000 espectadores (6,4% de share)

Programa 2: 580.000 espectadores (4,9% de share)

Programa 3: 562.000 espectadores (4,6% de share)

Programa 4: 606.000 espectadores (4,9% de share)

Programa 5: 700.000 espectadores (5,4% de share)

