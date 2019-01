Más de dos meses después de poner a la venta ‘La Finquilla’, su casa de Pozuelo de Alarcón, Makoke no ha recibido ninguna oferta formal. La vida de la ex gran hermana ha ha cambiado radicalmente desde que se separase de Kiko Matamoros, en especial durante el último trimestre de 2018. Dos son los millones que pide la andaluza al que quiera hacerse con un chalé al que no le falta ninguna comodidad.

Leer más: El inesperado testimonio en las leyendas de pasión de Makoke

Son tiempos difíciles para adquirir una vivienda con un montante tan elevado, pero la propia Makoke desveló a Kiko Hernández -mientras iban a su casa a coger la prueba de su romance con Brad Pitt– que hubo un famoso futbolista estuvo muy cerca de convertirse en el comprador. Se trataba de Keylor Navas, el portero del Real Madrid.

Ocurrió hace tres años. El guardameta costarricense buscaba un nuevo hogar para su familia, dos temporadas después de aterrizar en la capital y se interesó en el de Makoke. No fue de extrañar ya que la zona de Pozuelo es una de las preferidas por los futbolistas para fijar sus lujosas residencias. Keylor se puso en contacto con las personas encargadas de llevar la venta de la casa.

La oferta que presentó fue de 1.700.000 euros, una cantidad que no alcanzaba a lo que pide Makoke hoy en día. Sin embargo, pareció no importarle y accedió a su venta. Fue entonces cuando el Real Madrid renovó el contrato de Keylor Navas y le mejoró sus emolumentos por sus méritos dentro del campo, tal y como ha confesado Kiko Matamoros. Algo que alteró las primeras intenciones de Navas, que gracias a su subida de sueldo empezó a mirar hogares más exclusivos y por ende más caros.

Fue la única oportunidad real para Makoke de deshacerse de un chalé en el que sigue viviendo. Una situación que parece no va a cambiar, al menos a corto plazo.

Más contenido .....