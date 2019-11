‘Sálvame Limón’ sigue dando oportunidad a todos sus colaboradores de presentar el programa durante la ausencia de Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, la dirección del programa ha dado un paso más y se atreve a incluir entre los candidatos a rostros conocidos que no están todas las tardes en el plató de televisión.

Este lunes han cedido el testigo de elegir al presentador a la audiencia del programa. Y los teleespectadores no han tenido ninguna duda: la elegida ha sido Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun. Los colaboradores, que esperaban que nombraran a uno de los colaboradores habituales del programa, no se podía creer la decisión de la audiencia.

Maite Galdeano ha bajado las escaleras y ha quedado más que claro que no mantiene una relación con las caras conocidas del programa de Telecinco. «Estoy emocionada», ha comentado antes de colocarse el pinganillo que la convierte ya en la encargada de llevar ‘Sálvame’ durante la primera hora.

Nada más empezar, Maite ha tenido un ‘encontronazo’ con Belén Esteban. Hace apenas unos días, la madre de Sofía Suescun hacía unas polémicas grabaciones en las que atacaba, entre otras, a la ‘princesa del pueblo’. Belén no ha podido callarse y le ha comentado: «Si tuvieras un poco de vergüenza, Gema López, Anabel Pantoja, Raquel Bollo y yo nos merecemos una disculpa».

Belén le ha recordado también algunas de las declaraciones que ha hecho: «A mi hija le dijiste que era un bombo». Maite no ha dudado en disculparse si se había sentido «ofendida» con sus palabras. Sin embargo, esto no era suficiente para la colaboradora: “Hoy obedeceré, pero te agradecería que lo que pienses de mí o me lo digas fuera o delante para poder contestar”.