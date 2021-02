«No voy a aguantar que me grite a mí o ver cómo grita a otras personas», comentaba la madre de Sofía Suescun.

Parecía que todo era color de rosa en la relación de Maite Galdeano y su novio, Remi. Sin embargo, después de que el científico francés se encarara con una reportera de Telecinco, la madre de Sofía Suescun ha tomado la decisión de cortar por lo sano y dar carpetazo al hombre que había conseguido robarle el corazón.

Una periodista del programa de María Patiño, Laura Roigé, se venía abajo este domingo después de haber vivido un intento de agresión por parte del novio de Maite Galdeano, Remi. En concreto, la reportera acudió a las inmediaciones de la casa de la exconcursante de ‘Gran Hermano’ después de que Kiko jiménez y Sofía Suescun pasaran por Urgencias debido a una indigestión tras comer ostras.

«Maite siempre ha sido muy agradable, pero Remi ha comenzado a insultarnos, y a propinar amenazas entre gritos. Le ha faltado muy poco para llegar a las manos. Su comportamiento ha sido una vergüenza», comentaba la joven visiblemente afectada. Ante su testimonio, la colaboradora de ‘Sálvame’ no podía evitar sacar las garras por su compañera de trabajo y hacía hincapié en su deseo de que no se volviera a repetir la situación. «Hay gente que si no son capaces de estar libres y comportarse humanos deberían de estar encerrados«, sentenciaba la presentadora.

Después de emitir las imágenes, la «elegida de Dios» ha llamado al programa de Telecinco para disculparse por el comportamiento del francés y ha confirmado que ha decidido poner fin a su relación con el científico después de echarle de casa. «Estoy sola, sola, sola. Cuando hemos subido a casa ha sido mucho peor, ha seguido gritando y me ha dicho de todo y eso no lo voy a aguantar, le he echado de casa, le he pedido que cogiera sus cosas y se fuera. No estoy preparada para aguantar a un hombre así otra vez en mi vida«, sentenciaba la de Pamplona.

En plena confianza con María Patiño, la madre de Sofía Suescun proseguía con su testimonio e insistía que no era la primera vez que tenía un encontronazo con su ya exnovio. «No me ha puesto una mano encima pero sí me ha gritado. No voy a aguantar que me grite a mí o ver cómo grita a otras personas. A él no le gustan los medios, le sobrepasa la situación. A mí ningún hombre me va a cambiar», finalizaba Galdeano.

Así es Remi, el hombre que consiguió conquistar el corazón de Maite Galdeano

Hace unos meses, Maite Galdeano gritaba a los cuatro vientos lo enamorada que estaba y se sentaba frente a Jorge Javier Vázquez en ‘Sábado deluxe’ para presentarle a la audiencia al científico francés que le había robado el corazón. “Os voy a presentar a mi novio. Os presento a Remí, un parisino francés científico, muy reconocido. Habla cinco idiomas, él puede hablar francés, inglés, español, italiano perfecto y árabe. Dedícale unas palabras a la prensa española”, decía la madre de Sofía Suescun antes de sentarse en el programa de Telecinco.

Por entonces, Maite Galdeano reconocía que había cambiado de actitud al estar con él e insistía en que ya no buscaba a un hombre que tuviera dinero. “Él está de vacaciones, ha venido aquí de año sabático. Nos vamos a ir a París a su mansión. Me he vuelto loca con él. Me gusta aprender de un científico. Las cosas han cambiado y me toca aprender de esta gran persona que está a mi lado. Me voy a París y luego a la India, a recorrer el mundo con él. Es un regalo del cielo. No me importan los números”, explicaba.

Lo cierto es que la pareja contaba los días para viajar a París para que la de Pamplona pudiera conocer a los hijos del científico, con los que mantiene una relación muy estrecha a pesar de no entenderse con el idioma. Tan buena es su sintonía que en su entrevista en el programa de Telecinco no dudó en mandarles un beso puesto que confirmó que no se estaban perdiendo la entrevista. Por su parte, Jorge Javier Vázquez, que no daba crédito a lo que estaba viendo, confesaba que veía mejor que nunca a su amiga y se mostraba feliz por ver lo enamorada (y cambiada) que estaba.