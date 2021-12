Tras la erupción del volcán de La Palma, Lydia Lozano viajó a la isla canaria para dar la última hora sobre el avance. Este viaje y su intervención fue muy criticado en las redes sociales y Lydia se rompió a llorar en más de una ocasión durante su aparición. La colaboradora de televisión ha estado muy involucrada en todo lo ocurrido en La Palma, ya que su familia es de allí e incluso las cenizas de su hermano, que falleció durante la pandemia a causa del coronavirus, se encontraban depositadas en la zona. De hecho, hizo un mercadillo solidario vendiendo las prendas de ropa de ella y de algunas de sus compañeras de programa. Ahora, regresa a La Palma a pesar de que ella no quería. ¿Qué ha ocurrido para que la colaboradora termine viajando de nuevo a la isla canaria?

Lydia Lozano sufre un «parraque» tras conocer que viajará de nuevo a La Palma

Esta tarde, Lydia Lozano ha sufrido un ataque de ansiedad tras conocer que viajará de nuevo a La Palma. Y es que una propuesta del programa dejaba bloqueada a la colaboradora de televisión que terminaba abandonando el programa tras sufrir un «parraque». Tras una pausa publicitaria, Lydia Lozano estaba ausente tras sufrir un «parraque», según contaba Kiko Hernández o, más bien, un «ataque de ansiedad» según Kiko Matamoros. Carlota Corredera enviaba un mensaje de tranquilidad a su familia.

La presentadora nos contaba que la periodista estaba hablando con la dirección del programa sobre algo que había ocurrido, mientras que Hernández aseguraba que había pasado algo más, diciendo que le había dado un «parraque» mientras que Carlota decía que «pero por algo que le ha dicho la dirección». Tras esto, Lydia Lozano regresaba al plató de televisión con los ojos llenos de lágrimas. La colaboradora, que no sabía qué hacer, finalmente ha aceptado la propuesta del programa de regresar a La Palma. “Yo estaba muy emocionada cuando el programa me envió a hacer directos con las personas que estaban devastadas por una tragedia como lo que supone lo de la Palma. Vine destrozada, pero Sálvame me ha pedido que vuelva para verles y darles un poquito de ánimo”, ha explicado.

La colaboradora de televisión regresa para dar la última hora sobre el volcán Cumbre Vieja

Carlota Corredera ha querido decir el motivo de los nervios por los que estaba atravesando Lydia Lozano: “Ha sido un año muy complicado para su familia, es una situación, a cuatro o cinco día de Nochebuena, muy complicada”. Sin embargo, la colaboradora va a cubrir la última hora del volcán de lo que parece que es el fin del volcán ‘Cumbre Vieja’. También pasará la Nochebuena con su madre, a quien le ha mandado un mensaje: «En Nochebuena cenamos juntos toda la familia. Mamá, te quiero», ha dicho.