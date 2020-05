Lydia Lozano advertía que se enfrentaba a una de sus noches más complicadas de su trayectoria en televisión: «Estoy muy caliente hoy. Estoy encendida». La periodista tiene abiertos diversos frentes tras la salida a la luz de nuevas informaciones sobre el sonado ‘Caso Carrisi’. Todo ello sin olvidar la tremenda discusión que mantuvo con Mila Ximénez en ‘La última cena’ que propició su abandono casi inmediato del plató de Mediaset.

Cabe recordar que la exmujer de Manolo Santana afirmó lo siguiente que desató su profundo enfado: «No se puede ser más p***. Eres una resucita niñas». Además, también señaló que sus lágrimas estaban programadas para las 20.15 horas del programa. Lydia se ha mostrado muy molesta por estas palabras: «No le consiento que me llame resucita niñas. Sabes lo mejor, que diez minutos antes de empezar el programa me dijo que iba a escribir un blog que se me iban a saltar las lágrimas».

La colaboradora, en pie de guerra, ha calificado su actitud de «indecente»: «Hay que aceptar las críticas. Fue ayer desmesurada. Es la primera vez que yo abandono un plató», se explicaba. Además, indicaba que la manifestación de su compañera fue a conciencia: «Mila no tiene un pelo de tonta». Jorge Javier intentaba calmar los ánimos: «Lo vais a solucionar. Vais a hablar y lo vais a arreglar», afirmaba rotundo. Después de abandonar el plató, Lydia ha reconocido que había seguido los consejos de Mila: «Me tomé dos copazos».

Por si no fuera poco, Lydia también ha mantenido un importante encontronazo con Marta López en la reunión previa a ‘Sábado Deluxe’. «Me va a decir esta señorita si he hecho mal o he hecho bien. Me pareció muy mal lo que dijo». Lydia hacía referencia a que Marta dijo que deseaba cambiar la puntuación de la semana anterior de ‘La última cena’ por su marcha repentina del plató.

«La estrella de Mediaset»

Después de este sonado enfrentamiento, Mila dijo que Lydia estaba pasando por un momento profesional complicado después de que el ‘Caso Ylenia’ haya vuelto a su vida con nuevas informaciones. «¿Y yo qué culpa tengo que haya salido el tema de Ylenia? Me parece feísimo que se vaya». Y es que para Mila, a Lydia siempre le encanta hacer «el numerito, pero se va a cagar toda la semana», indicaba. Su ataque iba a más y le espetaba: «Me parece una falta de respeto la niñata esta». A quien también tildaba como «la estrella de Mediaset».

La colaboradora se ha enfrentado al polígrafo de Mikel Barsa, el que fuera representante de Albano, quien ha desvelado nuevos detalles sobre el caso. Los fantasmas del pasado han vuelto a la vida de Lydia sobre el controvertido caso de Ylenia Carrisi, la hija de Al Bano y Romina Power, desaparecida en enero de 1994 cuando tenía 24 años. En 2005, Lydia aseguró que estaba viva y vivía en Santo Domingo con sus dos hijos. Una información que provocó un profundo malestar por parte del cantante y finalmente, Lydia tuvo que pedir perdón públicamente: “Me he apoyado en personas que me han engañado y lo reconozco”.

‘Sálvame’ ha vuelto a rescatar este asunto al que tantas horas ha dedicado en televisión y lo ha hecho aludiendo a la identidad de la fuente de Lydia, una información que ha mantenido en total secreto durante todos estos años.