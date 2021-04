“Me avergüenzo de mí misma», ha confesado la colaboradora, que estuvo presente el día que el italiano habló de sus bofetadas «light» a algunas mujeres.

En mayo de 1991, Alessandro Lequio, concedió una entrevista en ‘Tómbola‘ en la que reconocía haber dado «bofetones a mujeres«, aunque se excusaba diciendo que se trataba de bofetones «light». El colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ decía: «No encuentro que haya nada de malo. Puede haber pasado que haya recibido el bofetón y que he restituido el bofetón». Entonces, de los periodistas presentes solo Karmele Marchante y Pilar Eyre le recriminaron sus palabras. Lydia Lozano también se encontraba en el plató y en ‘Sálvame’ se ha mostrado arrepentida de su conducta, ya que no dijo nada cuando el italiano restaba importancia al hecho de haber agredido a mujeres.

Lydia Lozano se arrepiente de su conducta en el pasado

“Me avergüenzo de mí misma. No le doy normalidad al tema, pero como que me hace gracia”, ha confesado la periodista. La canaria recuerda perfectamente las declaraciones del ex de Ana Obregón, pero en su momento no se le pasó por la cabeza echarle en cara su actitud, algo que también hicieron casi todos sus compañeros: “La mayoría nos quedamos no dándole normalidad, sino callados”.

«Doy gracias a Dios de cómo han cambiado los tiempos», ha añadido la colaboradora de ‘Sálvame’. Han pasado 30 años desde que Lequio pronunciase unas palabras que hoy supondrían su condena pública. Y que décadas atrás, cuando el maltrato a las mujeres estaba normalizado, no sonaban demasiado escandalosas para un gran número de ciudadanos. Es lo que sucedió a Lydia Lozano, que este martes no ha dudado en criticar comentarios de esta índole.

La entrevista de Lequio en ‘Tómbola’ ha vuelto a la palestra a raíz de las recientes declaraciones de Antonia Dell’Atte sobre los supuestos malos tratos que recibió de su exmarido. Después d la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir con vida’, la italiana se ha posicionado a favor de Rocío Carrasco, así como de todas las mujeres maltratadas. Y ha lanzado duras acusaciones contra el padre de su hijo Clemente. «Han muerto mujeres porque no han tenido testimonios. Es increíble esta lacra. ¡Tiene que cambiar esta ley! A la gente que va a televisión y aporta pruebas se la tiene que apoyar», añade. «Yo he tenido la gran suerte de que los jueces me han creído», explicaba Dell’Atte.

Las acusaciones de Dell’Atte contra Lequio

«Tenías que ponerte de rodillas y pedirme perdón a mí primero por haberme maltratado y a todas las mujeres que has engañado a la audiencia. ¡Eres indefendible! Te he perdonado mil veces. ¡Decir que a ti no te han condenado! ¡Tienes que darme las gracias! Mira un poco dentro de ti mismo. Cúrate tu agresividad, tu violencia. Estas cosas que él sabe muy bien que yo he sido artífice de unir a los hermanos y al padre», ha recriminado la exmodelo al Lequio.

Antonia Dell’Atte interpuso una denuncia contra Alessandro Lequio en 991. En ella lo acusaba de abandono del hogar y de «malos tratos físicos y psíquicos«. Según Kiko Hernández, en esa denuncia “se aportan cartas manuscritas por Lequio dirigidas a ella donde él mismo reconoce haberla maltratado y pidiéndole perdón». Poco después de poner la denuncia la retiró, argumentando que lo hacía para proteger a su hijo. Ahora, la italiana ha explicado que fue “la primera en España en denunciar los malos tratos” y ha recordado que «hay una verdad y yo siempre he dicho la verdad”.

Este martes, Belén Esteban también ha pronunciado sobre las declaraciones de la exmodelo obre Alessandro Lequio en ‘Sálvame’. «Con esto de Antonia Dell’Atte que os juro que no me acordaba… muy mala defensa se ha hecho Lequio al decir que no tiene ninguna denuncia porque él sabe lo que ha pasado. ¡No puedes atacar a Rocío Carrasco!», ha admitido la colaboradora.

Belén Esteban arremete contra el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’

«Cuando Lequio dijo lo de ‘perro no come perro’ enseguida mi cabeza se fue a eso y enseguida empecé a ver cosas. Yo he trabajado en ‘El programa de Ana Rosa’ y en contra de Lequio no absolutamente tengo nada, pero es muy fuerte todo lo que estoy escuchando. Me he quedado muy alucinada con las declaraciones de Antonia Dell’Atte. No pensaba que hubiera llegado a tanto, que hubiera llegado a los juzgados y todo».