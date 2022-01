Lydia Lozano ya ha protagonizado el robo del siglo. Este martes, la colaboradora de televisión ponía rumbo a Guadalix de la Sierra para entrar en ‘La casa de los secretos’ dentro de una semana especial en la que se homenaje ‘Way Down’, la última película de Mediaset. Los concursantes se han visto envueltos en el intento de robo de un tesoro y la primera en entrar junto a su equipo ha sido Lydia Lozano. Ataviada de negro, al igual que sus compañeros, ha entrado en ‘Secret Story’ y ¡no ha dejado títere sin cabeza! La colaboradora de televisión ha robado todos los utensilios de cocina: desde sartenes hasta tenedores. «Quiero verlos comer con las manos», decía riéndose por la situación.

Lydia Lozano deja sin ningún material a los concursantes

Jorge Javier Vázquez ha conectado en directo con Lydia Lozano durante su asalto a la casa. «No hagas lo que no quieras que te hicieran. Les estás dejando absolutamente sin nada», le recriminaba el presentador de ‘Sálvame’. «Sí, sí, sí. Les estoy dejando sin nada. De momento la comida no se la voy a quitar porque Virginia lleva todo lo de la comida y es una tía que se enrolla«, ha comenzado diciendo. «A mí me encantan los vasos porque soy muy escrupulosa y quiero que se queden sin vasos para verlos como beben. Y sin platos. Quiero verlos comer con las manos», ha continuado diciendo desde la casa del concurso.

Lydia Lozano desvela que los concursantes tienen la cocina muy sucia: «No sabéis cómo está de sucio esto». «Todo, todo y todo. Quita las botellas esas y todo. Los trapos», ha continuado mandando la colaboradora de televisión a su equipo del asalto. Sin lugar a dudas, los concursantes se habrán quedado alucinados cuando hayan visto que le han desmantelado su cocina.

Este miércoles, la periodista dará la inmunidad a un concursante

En esta semana especial en la que se emula parte de la trama principal de la película ‘Way Down’, Lydia Lozano regresará de nuevo a la casa durante la gala de este miércoles. Por segunda semana consecutivo, ‘Secret Story’ pasa a los miércoles y se vivirá la primera noche de expulsión. Pero además, Lydia Lozano, colaboradora de ‘Sálvame’ seleccionada para protagonizar la serie de asaltos que van a sufrir los concursantes desde esta tarde, volverá a colarse en la casa para esconder un lingote y quien lo encuentre se hará con la deseada inmunidad. Un ansiado premio que la periodista entregará a uno de los concursantes que no se hacen una idea de la semana que les espera.

Además, los concursantes verán imágenes con algunas de las situaciones más destacadas de la convivencia y tendrán que posicionarse sobre el conflicto que están protagonizando las mellizas Laila y Nissy. Esta entrega contará con las valoraciones en plató de Nagore Robles, Mario Vaquerizo, la propia Lydia Lozano y Cristina Boscá.