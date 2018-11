Los concursantes de ‘OT 2018’ se ponen en huelga y no ensayan

View this post on Instagram

Anoche la organización de #OT les preparó a lxs chicxs una noche especial. Igual que la tuvieron lxs de la edición pasada, entre la misma semana, un sábado-noche de pizza y luego fiesta. Pero anoche después de cenar todos dijeron que estaban cansados, y la razón era que la fiesta la hicieron en la habitación. Igual que lo hacen TODO allá. Quizá quien suela ver el directo se haya percatado. Pero ahora todo lo “interesante” pasa en la habitación. Ok, es un programa de canto pero también es un reality show. Y a mí (y muchos otfans más) que no hagan cierto tipo de cosas porque haya cámaras y oculten cosas, pues me parece mal. Porque si quieres intimidad no entras a un reality de canto. Abstenerse comentarios como que los del año pasado eran más naturales porque era un poco de lo mismo. Alfred y Amaia liándose en la habitación o donde seguro jugaban a la botella 😂 pero bueno, yo apuesto por la naturalidad 100% y yo libremente digo que esto NO me gusta. Pero igual les adoro. Buenos días. #OT #OT2018