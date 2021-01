«Tengo ganas de tener una pareja fija. Llevo seis años sola», ha relatado la hija de Lola Flores.

Este domingo, ‘Sábado deluxe’ ha recibido la visita de Lolita Flores. La hija de Lola Flores se ha abierto en canal con Jorge Javier Vázquez y ha hecho un repaso sobre su extensa trayectoria profesional y profesional. La jurado de ‘Tu cara me suena’ se ha pronunciado abiertamente sobre la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera por la herencia de Paquirri. Además, se ha pronunciado sobre el problema de corazón que le tuvo alejada de una función.

A finales de noviembre, Lolita tuvo que bajarse del escenario en mitad de una función después de sufrir una arritmia. Un pequeño susto por el que se mantuvo muy preocupada. «Llevaba mucho tiempo sin descansar, salí al escenario y me empezó a entrar muchísimo frío. Sentí hormigueo en los dedos, a hiperventilar y me empecé a asustar», rememora. La actriz reconoce que su gran preocupación se debieron a sus ganas de vivir y estar junto a sus hijos y su nieto, al que quiere con locura.

Lolita tiene muchas ganas de vivir y llevar un día a día de lo más tranquilo sin tener que preocuparse por las cosas. «Me gustaría no viajar tanto, no hacer tantas maletas, no sufrir tanto, no pensar tanto en los demás», sentencia. La de ‘Tu cara me suena’ tiene ganas de enamorarse y por ello no cierra la puerta a encontrar al hombre de su vida. Tal y como explica, quiere volver a compartir su vida aunque reconoce que también disfruta de la soledad. «Tengo ganas de tener una pareja fija. Llevo seis años sola, a veces estoy sola en casa y lloro, me entra tristeza. Si he tenido un día muy malo no tengo con quien compartirlo, soy sensible y llorona de naturaleza», cuenta.

Siempre ha luchado por todos los hombres que han estado en su vida y por tener su sitio en la profesión: «Luché por tener una familia, tardé seis años en tener a mi hija y luego cinco en tener a mi hijo Guillermo. Luché por mi matrimonio pero se acaba el amor y no puedes estar con una persona por costumbre porque tienes hijos. Cuando se acaba el amor se acaba. Ahora mismo me llevo muy bien con Guillermo»

No reconoce a Isabel Pantoja

Aunque no quería entrar de lleno a hablar de la herencia de Paquirri y de la guerra entre los Pantoja, Lolita Flores ha dejado claro que no quiere nada y que tan solo tiene un cordón del matador que terminó empeñando. La actriz ha echado la vista atrás y ha recordado los momentos que compartió junto a la tonadillera cuando sus hijos eran muy pequeños. Eso sí, insiste en que Carmina Ordóñez luchó mucho para que Fran y Cayetano Rivera tuvieran su parte de la herencia.

«Carmen renunció a todo y luchó mucho para que los niños tuvieran las cosas de sus padres. No es mi guerra pero con la Isabel con la que me quedo es a la que yo conozco y es muy diferente a la que estoy viendo a través de vosotros o a través de la gente que habla de ella», deja claro. Lolita describe a una artista que siempre se ha preocupado y ha trabajado duro para sacar adelante a su familia.

No entiende el trato que le está dando a sus hijos porque, según cuenta, una madre es una madre. Perdió el contacto con la tonadillera desde que Isabel Pantoja comenzó su relación con Julián Muñoz, aunque le mandó un mensaje a Kiko Rivera para ofrecerle su ayuda por si la necesitaba tras su aparición en ‘Cantora: la herencia envenenada». «No puedo entender que a su hija le cueste llega a su madre. La Isabel a la que yo he conocido ha sido madre antes que nada. Aunque mi hijo fuera un asesino le abriría la puerta, me dolería mucho peor a ese niño lo he parido yo. Me cuesta mucho entenderlo y me costaría mucho perder el cariño. Me da mucha pena lo que está pasando, no lo tiene que estar pasando bien», reflexiona.