Lola lo ha vuelto a hacer. La concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha arruinado su anuncio de que irá a ‘Supervivientes’ igual que estropeó la final de su programa al presentar a su nuevo novio horas antes

Lola ha sido una de las concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ que más juego ha dado en su tercera edición, lo que le ha valido un pasaporte para ser anunciada ya oficialmente como concursante de ‘Supervivientes 2021’. Y es que la que fuese novia de Diego no solo ha caído en la tentación, sino que parece que también ha tropezado con ella. Primero le gustaba Simone, después probó suerte con Rubén, para después terminar por todo lo alto llegando hasta el final con Carlos. Pero este miércoles Lola era noticia no solo porque era el día en que se vería las caras con su novio para darle explicaciones de lo sucedido, sino que además copó todos los titulares por reventar la gran final de ‘La isla de las tentaciones’ al presentar oficialmente a su novio en las redes sociales. Un detalle que ha revolucionado las redes sociales y es que todos aún esperaban saber cómo terminaba con Diego, si hay futuro con Carlos o si decidía marcharse del reality sola, como así finalmente ha hecho.

Vídeo: Mujeres y hombres y Viceversa

Pero Lola ha vuelto a liarla y es que su nerviosismo le ha jugado una mala pasada y ha terminado por reventar la exclusiva de que es la nueva concursante oficial anunciada por Mediaset para la nueva edición de ‘Supervivientes’. Ya puestos, de paso, también reventó el programa final de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, ante la incredulidad de su presentador, Jesús Vázquez: “Pero Lola, si es que tú eras una sorpresa”, le decía a la joven al verla entrar en el plató con paso firme, aunque muy nerviosa: “No pasa nada, ya que estás aquí… no la habéis visto, no la habéis visto, pero me ha chafado el final del programa”, se quejaba Jesús entre risas, obligando a Lola a salir del plató para volver a entrar: “Si es que ella siempre se adelanta”, ha dejado caer con ironía Nagore Robles.

Finalmente, se ha hecho el anuncio oficial de que Lola formará parte del elenco de concursantes de ‘Supervivientes’ en una edición que promete dar mucho que hablar. Entre los nombres que ya se han desvelado hay muchas tramas jugosas, pero Lara Álvarez en la mañana de este jueves ya ha anunciado que una semana antes de comenzar el reality se desvelará el nombre más grande de todos sus concursantes. Un fichaje que revolucionará todo. Ya han comenzado a hacerse las primeras apuestas entre los usuarios de las redes sociales. Mientras tanto, veamos quién ya ha sido confirmado y sufrirá penurias junto a Lola en Honduras.