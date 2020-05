Lily Cervantes, la mujer de Coyote Dax, cree que lo que le ha sucedido a Marta López tras el escándalo del ‘Merlos Place’ es una especie de justicia divina. Y es que la mujer del cantante mexicano sufrió mucho al ver la complicidad que existía entre el cantante y la madrileña en la primera edición de ‘GH VIP’.

Han pasado años desde que el cantante de ‘No rompas más’ y la exconcursante de ‘Gran Hermano’ coincidieron durante tres meses en la casa de Guadalix de la Sierra. Entonces, la química entre ambos fue tan grande que muchos lo consideraron un flechazo. Incluida la esposa del artista azteca, que temió por el futuro de su matrimonio al ver cómo su marido le hacía ojitos a la colaboradora de Mediaset.

«Ahora le toca a ella estar del otro lado»

Ahora, tras el escándalo de Alfonso Merlos y su triángulo amoroso con Marta y Alexia Rivas la esposa de Coyote Dax se ha pronunciado. «El karma regresa. Todos los que haces se regresa. Si ella hizo eso alguna vez, ahora le tocó a ella de estar del otro lado. No es bonito que estés tonteando con alguna pareja», ha confesado en ‘Sálvame’. Lily ha contado al programa de Telecinco que lo pasó “fatal” y que sufrió «ansiedad» al ver a Marta con su marido en el ‘reality’.

«Ella tiene que entender que está mal lo que hizo. Todo lo que hagas te lo van a a hacer a ti. Y que dé gracias a Dios que no estaba casada con el periodista y con hijos», ha dicho. «Es muy feo que ella haya hecho lo que hizo sabiendo que mi marido estaba conmigo y que tenía sus hijos. Yo nunca he hecho nada similar. A ella no le importó haber hecho eso y meterse entre una familia.

«Que piense bien las cosas»

Lily ha confesado que vio peligrar su matrimonio, estuvo a punto de marcharse a México y que sufrió «estrés postraumático». «Yo ya me iba a ir del país. Ya me venía a México. Cuando estábamos en España y pasó todo eso yo ya no podía seguir viendo todo eso y sufriendo y viendo las tonterías que hacía Marta».

La mexicana ha enviado un mensaje a Marta López. «Que ahora piense muy bien en futuras relaciones. Que vea la manera en la que se comporta. Ahora que le toca estar del otro lado que piense bien las cosas que hace para que no le pueda suceder.

Marta responde: «No me metí en la cama con este señor»

La respuesta de Marta a las declaraciones de Lily fue tajante. «A mí me parece que es una señora muy educada y no voy a meterme con ella. Lo que no voy a consentir, y estoy cansadísima, es que no me metí en la cama con este señor. No hice nada. ¡No hay ni un beso! Estoy cansada de que me digan que tuve algo con Coyote».

La ex de Alfonso Merlos sigue sin entender porqué después de tanto tiempo se sigue hablando de un idilio entre ella y Coyote Dax. «¡Que hay tres meses ahí grabados con 200 cámaras! Por favor, que no había absolutamente nada. ¡Que no hubo nada! ¡Es que estoy de Coyote hasta aquí!». Además, desde que salieron del concurso no han vuelto a reencontrarse. «No lo he vuelto a ver. Nunca he estado con Coyote, que quede clarísimo».

Sobre Merlos: «No quiero tener una guerra con él»

Después de casi dos semanas hablando a diario de los engaños del que pensó era el gran amor de su vida, Alfonso Merlos, Marta ha explicado que no desea seguir hablando del colaborador de ‘Ya es mediodía’. Ambos estuvieron a punto de contraer matrimonio. Al menos esas eran las intenciones del periodista. Éste llegó a proponerle a Marta que se casara con él, incluso el día que estalló el escándalo tras el polémico video en el que Alexia Rivas aparecía en ropa interior durante una entrevista con Javier Negre en su canal de Youtube, ‘Estado de Alarma’.

«El mismo día que saltó el escándalo me dijo que seguía queriendo casarse conmigo», confirmaba la colaboradora en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’, el pasado 2 de mayo. A partir de ahora solo desea pasar página y dejar atrás la dolorosa manera en la que rompieron. «Por mí se acaba aquí, no tengo nada más que decir. No quiero tener una guerra con él, por mí se acaba la guerra», ha explicado.