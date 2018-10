1 Quiere volver a verle

Aunque haya asegurado que no está enamorada de Kiko, Makoke aprovechó su conversación con el Súper para insinuar que le gustaría recibir la visita de su ex. “Si lo vuelvo a ver no sé cómo reaccionaría. Porque ver aquí a alguien tuyo y que siempre me ha protegido. Para mí ha sido una pena y una decepción muy grande. Un abrazo de él me podría venir bien porque sé que me quiere, pero yo me he desenamorado y ya no estoy enamorada. Al principio del programa no quería verle, pero ahora me gustaría verle. Agradecería ver a Kiko“.