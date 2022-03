Mamen Mendizábal regresa al prime time de laSexta con ‘Encuentros inesperados’ el próximo jueves 10 de marzo. Por ello, la periodista ha presentado ante los medios este nuevo programa que llega al canal verde de Atresmedia. Producido por Jordi Évole, ‘Encuentros inesperados’ supone su regreso a esta cadenas tras abandonar el magacín vespertino ‘Más vale tarde’.

En este nuevo espacio, tal y como ha contado la presentadora en este encuentro con la prensa, cuatro famosos se reunirán en una mesa, recreando estas conversaciones que se producen después de comer o cenar, y charlarán sobre un tema determinado. Mendizábal ha querido recalcar que los personajes no se conocen previamente, y que no hablarán de los temas con los que suelen estar relacionados. Como ejemplo, ha puesto el encuentro entre Mario Vaquerizo, Oriol Junqueras y Alberto San Juan. Según la presentadora, el tema tratado en este programa no es para nada Cataluña, como podría esperarse, sino que se trata de la fe. De hecho, ha recalcado que la comunidad autónoma solo fue mencionada por ella, y solo en una ocasión durante el programa.

Entre los temas que se van a tratar en el programa, ha sido Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, quien ha comentado que se podrán ver entregas protagonizadas por «las diferentes visiones de la religión católica, la humanización de las mascotas, los distintos tipos de machismo o la falsa felicidad que se puede esconder tras las redes sociales«, aunque no solo se tratarán estos temas, ya que por el momento, esta primera temporada contará con 10 entregas.

Algunos de los programas de ‘Encuentros inesperados’

Además, Mamen Mendizábal ha adelantado a continuación que el programa protagonizado por Samantha Hudson y Manuela Carmena abordará los distintos modelos de familia, mientras que el de Esperanza Aguirre, Carolina Iglesias, Luz Sánchez-Mellado y La Mala Rodríguez está relacionado con las mujeres. Por su parte, el programa protagonizado por Santiago Cañizares, Marc Giró, José Bono y Maikel Delacalle se trata el tema de la nueva masculinidad, mientras que Cristina Cifuentes, Mónica Carrillo, Edu Galán y el árbitro Iturralde hablarán de las mascotas.

Por otro lado, la presentadora ha comentado que el hecho de escoger a según qué personajes para sus encuentros era debido a un «contraste generacional, contraste de género, que no te los esperaras hablando de ese tema y que no te los hubieras encontrado en ningún formato de televisión juntos antes, para que se propiciara una conversación desde cero entorno al tema que habíamos elegido».

Te interesará saber...