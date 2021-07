«El camino es mucho más largo del que pensaba», ha confesado la argentina al enterarse del fallecimiento del joven en La Coruña.

Ha sido la décima expulsada de ‘Supervivientes 2021‘. Y se ha quedado a las puertas de llegar a la final del ‘reality’, que ya se encuentra en sus últimos momentos. A su regreso a España, Lara Sajen ha confesado que pasar por el concurso es una de las experiencias más bonitas e increíbles que ha pasado en su vida.

La concursante, que ha sido recibida en el plató del programa entre aplausos, ha contado cómo ha vivido los más de tres meses de lucha contra el hambre, el cansancio o la convivencia en los Cayos Cochinos. Una convivencia en la que ha tenido muchas diferencias con Sylvia Pantoja, con la que ha protagonizado fuertes enfrentamientos en la isla. La prima de Isabel Pantoja dejaba claro que su falta de ‘feeling’ con la argentina era una cuestión de caracteres. «No soy transfóbica», sentenciaba.

Las lágrimas de Lara Sajen en en plató de ‘Supervivientes 2021’

A colación de este asunto, Jordi González le recordaba que durante su paso por las costas del Caribe un chico ha sido asesinado en nuestro país por su condición sexual. Hacía referencia a Samuel Luiz, el joven que fue apaleado en La Coruña tras recibir una brutal paliza por un grupo de jóvenes en las calles de la ciudad. Al conocer la noticia, Lara Sajen rompía en llanto, desconsolada.

«Hace una semana recordé en Cayo Paloma que ese fin de semana era la semana del Orgullo e hice como un altar y quise demostrarle a toda mi gente que me acordaba. Y cuando mis compañeros me preguntaban qué es lo que significaba les decía que aún queda mucho por lo que luchar, mucho por demostrar». reflexionaba. «Hemos avanzado muchísimo, pero que me cuentes que ha pasado esta desgracia… me doy cuenta de que el camino es mucho más largo del que pensaba».

Las palabras de Jordi González sobre la muerte de Samuel Luiz

«La homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí es una enfermedad», puntualizaba el presentador de manera tajante. La muerte de Samuel Luiz ha provocado una oleada de actos de repulsa en distintos puntos de España. Su asesinato es considerado homófobo por su familia y el movimiento LGTBI consideran homófobo, aunque la investigación todavía está en curso y las autoridades policiales no han confirmado esta motivación.

Lara Sajen ha tenido oportunidad de hablar de su carácter explosivo en la isla. «En la vida he aprendido a contar hasta diez, pero el concurso te lleva una situación límite y a veces no lo he hecho», señalaba. «Falsa no he sido y he dicho lo que he sentido en cada momento porque para ser una persona falsa y queda bien ya había otros concursantes», un dardo envenenado para algunos de sus ex compañeros.

En el terreno personal, se siente orgullosa de haber encontrado el amor en su marido, Javier. «Él me cuida y me respeta, me deja ser yo y entonces no hay nada que cuestionarme», concluía.

A lo largo de su concurso, Lara Sajen ha explicado que “Llamaba mucho la atención y comencé a ganar concursos. De repente, ya no me bajé más de los tacones. Comencé a trabajar con transexuales que comenzaron a explicarme cómo era el tema de las hormonas y ahí vi la luz, vi que podía ser lo que siempre he querido. Fui a un médico y me operé”, ha narrado.

En su relato sobre su cambio de sexo, ha destacado: «No flipé de primeras porque antes no estaba operada, pero era como que no existía. Pero luego el médico me dijo que me tenía que explorar como si fuera una adolescente. Un día que aquello funcionó, ahí sí que flipé. Pensé que estéticamente estaba muy bien y no entendía por qué no lo había hecho antes. Pero no por eso me siento más o menos mujer. Yo desde el día que tomé la primera hormona lo sentí. Antes no lo decía porque sabía que vivía una doble vida».

«La vida fuera es difícil»

«Yo, al principio, me puse de nombre Andy porque era unisex. A mi madre le tuve que decir: ‘Mamá, soy gay’; ‘Mamá, me visto de mujer’… Mucha información hasta que un día le dije que ya no me llamase Andy porque había elegido mi nombre, Lara«, ha recordado. En su caso, contó con el apoyo de su familia: «Un día me llegó un mensaje de texto diciendo: ‘Hola, hija Lara, quiero que sepas que te amo con todo mi corazón’. Fue la primera persona que escribió mi nombre. Y, hasta el día de hoy, me emociono al escribir mi nombre. Es un nombre que elegí yo, que lleva mi historia… Aunque tenga cuatro letras, para mí tiene una fuerza increíble».

“Para mí esto no me ha sido difícil porque tengo una familia maravillosa y una madre que siempre me ha dado alas para volar, eso es lo bueno. Sé que la vida fuera es difícil y que hay mucha gente que no puede cumplir sus sueños. Yo he tenido la oportunidad de cumplirlo y estoy muy orgullosa de ser quien soy», ha subrayado.