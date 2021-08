«Está más guapa, se ha quitado años, la veo que brilla», ha opinado la actriz sobre Rocío Carrasco.

Lara Dibildos se ha convertido en el fichaje veraniego de ‘Viva la vida’. En su debut como colaboradora, la actriz ha hablado largo y tendido sobre los temas de actualidad del programa y se ha posicionado públicamente al lado de Rocío Carrasco tras la emisión de su documental. Además de ensalzar la figura de María Teresa Campos, la hija de Laura Valenzuela ha destapado la faceta más desconocida de Fidel Albiac.

Aunque no está claro si volverá en las próximas semanas puesto que su fichaje por ‘Viva la vida’ ha sido tan solo por un día, lo cierto es que Lara Dibildos ha causado una gran impresión para el resto de colaboradores. La actriz ha reconocido que se alegró al ver como su amiga Rocío Carrasco daba el paso de romper su silencio. Aunque ella hubiese preferido que hablara antes, lo cierto es que la tertuliana explica que aunque se sorprendió de algunos detalles del testimonio de la hija de Rocío Jurado, había algunas partes de su relato que sí sabía gracias al tiempo que pasaron juntas trabajando en el programa de María Teresa Campos.

Lara Dibildos ha aprovechado la oportunidad que le ha brindado Telecinco para romper una lanza a favor de Fidel Albiac. Sobre el marido de Rocío Carrasco, ha explicado que le tiene un gran cariño y considera que es el gran desconocido. «No tiene guasa…«, decía bromeando y dejando claro que el abogado no es tan serio como parece.

«Rocío fue una compañera maravillosa. Es de esas personas que hablas por teléfono y todo sigue igual. Cada uno habla de su vida cuando y cómo quiere. Me alegró que diera el paso porque significa que está dando un paso adelante en su vida. Ella es muy discreta con su vida personal. Está más guapa, se ha quitado años, la veo que brilla», relata Dibildos.

De la misma forma, sobre la polémica disputa que hay entre el clan Campos y Kiko Hernández, la actriz ha dejado claro que entiende que las hijas de María Teresa Campos no quieran contarle todo lo que pasa en televisión. Además, no dudaba en ensalzar la figura de la veterana comunicadora mientras que le decía a Alejandra Rubio que debía estar bien orgullosa de su abuela. «Fue mi maestra, aprendí desde abajo. Ella te hacía currártelo de verdad. Yo creo que lo que quiere Terelu es calmar las aguas porque le debe doler mucho cuando escucha a Kiko», aseveraba.

Lara Dibildos y su buena relación con Álvaro Muñoz Escassi

En su debut frente a Toñi Moreno, Lara Dibildos también ha tenido tiempo para hablar de su buena relación con su ex, Álvaro Muñoz Escassi. Sobre este, la actriz ha explicado que se llevan a las mil maravillas y que siempre que el jinete tiene nueva novia, este no duda en presentársela. Además, se ha pronunciado sobre Anna Barranchina, la hija secreta del empresario: «Era una hija secreta para todos menos para mí. La había cuidado desde chiquitita. Cuando salieron las fotos de ‘nueva novia’, me eché las manos a la cabeza. Somos una familia moderna».